Acun Ilıcalı'nın programında tanışıp gizli saklı evlenmişlerdi! Semih Öztürk eşi Kurretülayn Matur'un aşk destanına öyle bir yanıt verdi ki... Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yarışma programında tanışarak aşk yaşamaya başlayan Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk çifti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bir kez daha dikkat çekti.

2014 yılında yarışma programında başlayan aşklarını nikah masasında taçlandıran çift bu sefer de yıl dönümü mesajlarıyla gündeme geldi. Survivor Panorama programında yorumculuk yapan ve adını yine TV8'de yayınlanan Ütopya yarışmasıyla duyuran Semih Öztürk, sosyal medyada gündem oldu.