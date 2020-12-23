Acun Ilıcalı'nın programında tanışıp gizli saklı evlenmişlerdi! Semih Öztürk eşi Kurretülayn Matur'un aşk destanına öyle bir yanıt verdi ki... Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yarışma programında tanışarak aşk yaşamaya başlayan Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk çifti, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla bir kez daha dikkat çekti.
2014 yılında yarışma programında başlayan aşklarını nikah masasında taçlandıran çift bu sefer de yıl dönümü mesajlarıyla gündeme geldi. Survivor Panorama programında yorumculuk yapan ve adını yine TV8'de yayınlanan Ütopya yarışmasıyla duyuran Semih Öztürk, sosyal medyada gündem oldu.
Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, 7. yıl dönümlerini yaptığı paylaşımla kutladı.Eşine uzun bir yazı yazarak aşkını ilan eden Kurretülayn Matur'a Semih Öztürk'ten ilginç bir yanıt geldi. Öztürk bu aşk dolu paylaşıma sadece kalp emojisiyle cevap verdi.
Instagram'da binlerce gönderisi olan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan Semih Öztürk'ün, eşiyle hiç fotoğrafının olmaması da sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
SEMİH ÖZTÜRK'ÜN EŞİ KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?
31 Ekim 1990 yılında Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi. Babası Mardinli, annesi Ispartalı olan Matur İstanbul Üniversitesi'nde eğitim aldı. İstanbul Üniversitesi'nin sonrasında ise İstanbul Fatih Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almaya başladı. Kurretülayn Matur yaş olarak şu anda 30 yaşındadır. Kurretülayn Matur boy olarak ise 1.64 metredir.
2014 yılından beri ilişkileri devam eden Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur, 19 Haziran 2020'de evlenmişlerdi.Tatilden romantik karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Kurretülayn Matur'un verdiği küvet pozu tepkilere yol açmıştı.