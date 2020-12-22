

"İlk İstanbul maceram benim yalnızdı aslında. Bir sırt çantasıyla geldim aslında. Elimden gelenin en iyisi yapmaya çalıştığım şu güne kadar. Öncelikle bana burada bir ağabey, bir baba oldunuz.Burada arkadaşlarımla kavga ettiğim oldu sinirlendiğim oldu ben bir o kadar da neşeli olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim hepinize."