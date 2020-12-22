Somer Sivrioğlu'nun 'elenmesine sebep olacak' dediği bölümde çeyrek final heyecanı! İlk eleme adayı kim oldu? Masterchef finale doğru adım adım ilerlerken final dörtlüsünün ceketlerini giydiği bölümde üç farklı oyun yer aldı. Masterchef 126. bölümde ünlü Şef Rafet İnce'nin tabağı 'Deniz Mahsulleri Varyasyonu'nun yapmaya çalışan yarışmacıların büyük mücadelesinde, o ismin hareketini Somer Sivrioğlu takdir etti.
RAFET İNCE KONUK OLDU
Şefler bu turda yarışmacılara tam 15 dakika süre verdi. Yapılan tadımın ardından Barbaros 31, Serhat 25, Özgül 24 ve Emir 17 puan aldı.
Günün ikinci oyununda ise şefler yarışmacılardan yaratıcılık tabağı hazırlamasını istedi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ürün "Damla Sakızı" olarak belirlendi. Şefler yaratıcılık turunda yarışmacılara tam 45 dakika süre verdi. Sürenin ardından şefler on puan üzerinden yaptıkları puanlamaları açıkladı ve Barbaros 16, Serhat 18, Emir 20, Özgül 21 puan aldı.
İKİ OYUN SONUNDA PUAN TABLOSU
İki oyunun sonunda Barbaros 47, Serhat 43, Özgül 45, Emir 37 puan topladı. Büyük finale günler kala yarışmacılar gecenin son yemeği için tezgah başına geçti. Son etapta ise şefler bu kez final dörtlüsünden Mehmet şefin imza tabağı "Dana Yanak" yapmasını istedi. Bu tabağı hazırlamaları için yarışmacılara bir saat süre verildi.
Şeflerin tadım yapmasının ardından puanlar verildi. Son oyunda; Serhat 23, Barbaros 18, Özgül 12, Emir 12 puan aldı. Üçüncü oyunla beraber toplam puanlar belli oldu.
İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gecenin sonunda Serhat 66 puanla birinci, Barbaros 65 puanla ikinci, Özgül 57 puanla üçüncü Emir ise 49 puanla gecenin sonuncusu oldu. Böylece MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Emir oldu. Özgül'ün puan olarak kendisinin önünde olmasına rağmen Emir'in yarışma sırasında rakibine yardım etmesi Somer Şef'in takdirini aldı.
Mehmet Yalçınkaya ağladı, Danilo Zanna'nın boğazı düğümlendi! Masterchef ayrılığı sonrası ortaya çıkan acı gerçek sosyal medyada dikkat çekti. Masterchef finale doğru adım adım ilerlerken son ikiye kalan Özgül ve Eray arasında tabaklara göre puanlandırma yapmakta zorlanan 3 jüri üyesi şef, kararı açıklarken zorlandı.
MasterChef'te finale doğru adım adım ilerlerken Barbaros, Özgül, Serhat ve Eray eleme finalinin ilk turunda yarıştı. Şefler, ana ürün olarak şalgam verdiği yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Oyun sonunda kazanan isim Barbaros oldu. Böylece MasterChef Türkiye'de 2. önlüğü Barbaros kazandı ve dörtlü finale kaldı.
Özgül, Serhat ve Eray elenmemek için eleme finaline çıktı. Somer Şef'in imza tabağını yapan yarışmacılardan en iyi yemeği Serhat yaptı ve 3. önlüğü kazandı. Özgül ve Eray'ın son ikiye kalması ile birlikte, 4. ve son önlüğü kazanan isim belli oldu. Özgül, 4. ve son önlüğü olarak finale çıkmaya hak kazandı.
ERAY VEDA ETTİ
Heyecanlı anların yaşandığı Masterchef'te son dörde kalamayarak veda eden isim Eray oldu. Özgül ise son dörde adını yazdırdı.Yarışmaya veda eden Eray gözyaşlarını tutamadı. 'Memleketimden böyle bir çocuk çıktığı için gurur duyuyorum' diyen Mehmet Şef, Eray'ın çok iyi yarıştığını söyledi ve gözyaşlarını tutamadı. Eray ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi...
"İlk İstanbul maceram benim yalnızdı aslında. Bir sırt çantasıyla geldim aslında. Elimden gelenin en iyisi yapmaya çalıştığım şu güne kadar. Öncelikle bana burada bir ağabey, bir baba oldunuz.Burada arkadaşlarımla kavga ettiğim oldu sinirlendiğim oldu ben bir o kadar da neşeli olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim hepinize."
ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİ!
Elendikten sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Eray, dedesinin vefat ettiğini açıkladı. Eray yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Arkadaşlar Masterchef mücadelemde bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gönül isterdi ki uzunca şeyler yazmak fakat canım annemin babası kıymetli dedemi kaybettiğim haberini bu akşam aldım. Başımız sağ olsun."
ERAY AKSUNGUR VE DANILO ZANNA MEĞER ÖNCEDEN...
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'e veda eden Eray, hafızalarda eğlenceli halleriyle kalırken, hakkında elde edinilen bilgiler dikkat çekti.
Eray Aksungur'un 'Lezzet Akademisi' yarışmasında yer aldığı ortaya çıktı. Hem de çok tanıdık bir isimle... Eray Aksungur ile Masterchef jürisi Danilo Zanna, Lezzet Akademisi'nden tanışıyorlar. O yarışmada Danilo Zanna jüri üyesi olarak yer alıyordu.
Lezzet Akademisi yarışmasında 3 finalisten biri olan Eray Aksungur, birinciliği Cansu Naz'a kaptırmıştı. Eray yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı. Danilo Zanna Lezzet Akademisi'nden tanıdığı Eray Aksungur için hep 'kafasının içi karışık' yorumunda bulunuyordu.