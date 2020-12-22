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Masterchef 2020'nin tek kadın finalisti Özgül Coşar'ın kızı ve oğlu annesinin aynısı! "Hık demiş burnundan düşmüşler..."

Masterchef'in tek kadın finalisti Özgül Coşar'ın kızı ve oğlu annesinin aynısı! 36 yaşındaki Masterchef yarışmacısı Özgül Coşar'ın eşi Emrullah Çoşar (Emço), geçtiğimiz günlerde yarışmanın en dikkat çeken ismi olmuştu. Ailelerinden bir kişi ile yemek yapan yarışmacılar arasında dikkat çeken Masterchef Özgül'ün eşi, Özgül Coşar'a olan aşkı ve şeflerle diyaloğu geceye renk katmıştı. İkilinin çocukları merak konusu oldu. İşte Masterchef Özgül Coşar'ın kızı ve oğlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

22.12.2020 18:19 - Son Güncelleme: 22.12.2020 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





