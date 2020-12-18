Netleşti! Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Ünlülerden ve gönüllülerden kimler Survivor'a katılıyor? Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yarışmacı kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları merak ediliyor. TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması olarak göze çarpan Survivor'a artık kısa bir süre kaldı. Acun Ilıcalı bu zamana kadar sadece Cemal Hünal'ın ismini paylaştı. Öte yandan Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya'nında açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a teklif götürüldüğü ortaya açıkmıştı. Önceki akşam da bir Masterchef yarışmacısı kendi ağızıyla yarışmaya katılacağını açıkladı. Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlıyor?