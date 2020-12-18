Netleşti! Survivor 2021 kadrosunda kimler var? Ünlülerden ve gönüllülerden kimler Survivor'a katılıyor? Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yarışmacı kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları merak ediliyor. TV 8 ekranlarının en çok izlenen yarışması olarak göze çarpan Survivor'a artık kısa bir süre kaldı. Acun Ilıcalı bu zamana kadar sadece Cemal Hünal'ın ismini paylaştı. Öte yandan Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya'nında açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a teklif götürüldüğü ortaya açıkmıştı. Önceki akşam da bir Masterchef yarışmacısı kendi ağızıyla yarışmaya katılacağını açıkladı. Survivor 2021 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? Survivor 2021 bu yıl ne zaman başlıyor?
MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Perşembe yayınlanan son bölümünde MasterChef 2019 yarışmacıları Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa konuk oldu.
Ünlü şeflerle sohbet eden yarışmacılardan Batuhan, Mustafa'nın Survivor'a gideceğini ve 1,5 aydır spor yaparak hazırlandığını söyledi.
Şeflerin sorusu üzerine ise Mustafa, Survivor 2021 için başvuru yaptığını ve efor testlerini başarıyla geçtiğini söyledi. Seçmeler sırasında parkuru da tamamladığını ifade eden Mustafa Aydın, şunları söyledi:
"Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testlerini de güzel geçtim. Parkuru da tamamladım. Parkurda kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm"
SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?
Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.
'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.
Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya'da Survivor'da mücadele edecek. Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik de Survivor 2021 yolcusu. Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal da Survivor 2021'de ter dökecek.
Aşk-ı Memnu dizisinde "Bülent" karakteri ile hayatımıza giren Batuhan Karacakaya'nın Survivor 2021 kadrosunda olacağı iddia edildi. Acun Ilıcalı tarafından henüz açıklama gelmedi.
Survivor 2021 kadrosundan haberler gelmeye başladı. Ünlü oyuncular Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek bir diğer ismin de Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi. 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt'un kendisine gelen teklife ne yanıt vereceği ise henüz belli değil.
Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika açıklamasında Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Cemal Hünal'ın Survivor yeni sezon ilk yarışmacısı olacağını duyurmuştu. Survivor yeni sezon için pek çok yarışmacının da katılacağı iddialar arasında yerini alsa da resmiyet kazanan henüz iki kişi bulunuyor.
Yeni sezonda boy gösterecek diğer bir ismin ise Özge Çelik olduğu ifade edildi. Bir Zamanlar Osmanlı, Mahpeyker Kösem Sultan, Akasya Durağı, Romantik Komedi gibi birçok yapımda yer alan güzel oyuncu Dominik'teki zorlu parkurda mücadele edecek.
Yarışmada yer alacağı iddia edilen diğer isimler ise şöyle; Posta'dan Gizem Yetil'in, haberine göre, iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia da doğrulanmış değil...
Daha önce Survivor'da mücadele eden Hikmet Tuğsuz sakatlanarak yarışmaya veda etmişti. Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı iddia edilen isim hakkında henüz açıklama gelmedi.
Uğur Pektaş için bazı haber sitelerinde Survivor 2021'e katılacağı yazıldı. İddiaya göre "Şu an için öyle bir durum yok" yanıtı geldi.