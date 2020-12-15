Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un, "Demet Akalın, Beyaz'ı Nasıl Gömdü?" başlıklı yazısı şöyle: "Aslında olay geçen hafta yaşandı ama gündemin yoğunluğu yüzünden yazmaya ancak şimdi sıra geldi. 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında ikili, İpsos'un 'En Güvenilir Ünlüler' listesini tartışıyorlardı. Sıra Beyazıt Öztürk'e geldiğinde, Demet Akalın hayret uyandıran bir ifşada bulundu.