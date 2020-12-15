Demet Akalın Alişan'ı övdü Beyazıt Öztürk'ü fena gömdü! Demet Akalın'ın Beyazıt Öztürk ifşası olay yaratacak cinsten. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Deniz Seki ile canlı yayında yaşadığı tartışmayla magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın yine olay yaratacak bir konuyla gündeme geldi. Demet Akalın, sanat camiasında 'eli sıkı' olarak bilinen yakın arkadaşı ve sabah programı partneri Alişan'ı korumak isterken, ünlü Şovmen Beyazıt Öztürk hakkında bakın neler söyledi.
Sabah gazetesinden Yüksel Aytuğ'un, "Demet Akalın, Beyaz'ı Nasıl Gömdü?" başlıklı yazısı şöyle: "Aslında olay geçen hafta yaşandı ama gündemin yoğunluğu yüzünden yazmaya ancak şimdi sıra geldi. 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında ikili, İpsos'un 'En Güvenilir Ünlüler' listesini tartışıyorlardı. Sıra Beyazıt Öztürk'e geldiğinde, Demet Akalın hayret uyandıran bir ifşada bulundu.
Dedi ki, 'Beyaz'ın eli de sıkıdır hani. Hatta Alişan'la mukayese edilmeyecek kadar. Beyaz bize Avrupa turnesinde yemek olarak yarım pide verdi. Ay ben de fena gömdüm şimdi Beyaz'ı...'
İğnelemeye Beyaz cephesinden henüz bir karşılık gelmedi. Ama bu açıklamaya en çok Alişan sevinmiş olmalı. 'Akrep cepli ünlüler' listesinde tacını Beyaz'a devrettiği için."
Geçtiğimiz yıl Asmalımescit'te bir mekan çıkışı görüntülenen Alişan, "Aslında harcamalarımda kısıtlama yapmam. Ama 'cimri' sözü üstümüze yapıştı ve böyle gidiyor" demişti.
Buse Varol, 2018 yılında eşi Alişan'ın cimri olduğu yönündeki sorulara, "Alişan'ın cimri olması gibi bir şey söz konusu değil. Eğer öyle olsaydı bayramın ilk günüde çalışırdı" cevabını vermişti.
Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri 2020 listesi açıklandı. 2019 yılında listede Haluk Levent ilk sırada, Şener Şen ikinci, Müge Anlı ise üçüncü sırada yer almıştı. Peki bu yıl liste nasıl oldu? İşte Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri 2020 listesi...
Haluk Levent - 70.9
Müge Anlı - 61.4
Şener Şen - 52.9
Haluk Bilginer - 48.3
Beyazıt Öztürk- 48
Kenan İmirzalıoğlu- 45.2
Acun ılıcalı- 43.8
Ezgi Mola- 43.2
Aras Bulut İynemli- 41.4