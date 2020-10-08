Beyazıt Öztürk eski bir cip içinde görüntülendi! 51 yaşındaki Beyaz'ın arabası...

51 yaşındaki Öztürk, "Bir plan var ama 'Beyaz Show'la ilgili değil. Acun'un da başı çok yoğun bu aralar. Bizim iş 15-20 gün içerisinde netleşir. İbrahim Büyükak'la yine şov tarzında bir program olacak" şeklinde konuştu. Ekranı özlediğini ifade eden Öztürk, "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. 'O Ses Türkiye'nin durumu belli olduktan sonra biz de planlarımızı netleştireceğiz. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.