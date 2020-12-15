Nusret Gökçe'den iki kriterli, yüksek maaşlı iş ilanı! Dünyanın pek çok noktasında restoran zinciri olan sosyetik kasap Nusret Gökçe, Londra'da açacağı yeni restoranı için müdür arayışına geçti. Sosyetik kasap Nusret Gökçe, müdüre vereceği maaşla ağızları açık bıraktı.