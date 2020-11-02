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Demet Akalın 'gençlik aşısı yaptırdım' dedi, boynunu görenler şoke oldu! "Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!"

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Demet Akalın yine şaşırttı. Boynuna uygulattığı gençlik aşısı ile dikkat çeken Demet Akalın, Instagram hesabından kendisine yöneltilen 'Boynuna ne oldu?' sorusuna yanıt verdi. Gençliği merak edilen 48 yaşındaki Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda da, "Estetiksiz fena değilim inanmayan Hira'ya baksın" notuyla takipçilerini yıllar öncesine götürmüştü. İşte Demet Akalın'ın gençlik hali ve son hali başta olmak üzere ünlülerin eski halleri...

02.11.2020 17:49 - Son Güncelleme: 02.11.2020 18:09
Demet Akalın 'gençlik aşısı yaptırdım' dedi, boynunu görenler şoke oldu! Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!

Sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen Demet Akalın, kendisine yöneltilen, 'Boynuna ne oldu?' sorusuna yanıt verdi. Gençlik aşısı yaptırdığını ancak alerjik bir bünyeye sahip olduğunu belirten Demet Akalın, 'Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!" diyerek de mesaj verdi.

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Demet Akalın 'gençlik aşısı yaptırdım' dedi, boynunu görenler şoke oldu! Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!

Yıllara meydan okumak isterken boynunda oluşan dalgalanmalar ile dikkat çeken Demet Akalın'ın gençliği ise merak konusu oldu. İşte Demet Akalın ve ünlülerin değişimleri...

Demet Akalın 'gençlik aşısı yaptırdım' dedi, boynunu görenler şoke oldu! Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!

Çağla Şıkel

Demet Akalın 'gençlik aşısı yaptırdım' dedi, boynunu görenler şoke oldu! Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!
Demet Akalın 'gençlik aşısı yaptırdım' dedi, boynunu görenler şoke oldu! Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!

Melisa Döngel

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