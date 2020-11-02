Demet Akalın 'gençlik aşısı yaptırdım' dedi, boynunu görenler şoke oldu! "Bilmediğiniz şeyleri yaptırmayın!"

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Demet Akalın yine şaşırttı. Boynuna uygulattığı gençlik aşısı ile dikkat çeken Demet Akalın, Instagram hesabından kendisine yöneltilen 'Boynuna ne oldu?' sorusuna yanıt verdi. Gençliği merak edilen 48 yaşındaki Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda da, "Estetiksiz fena değilim inanmayan Hira'ya baksın" notuyla takipçilerini yıllar öncesine götürmüştü. İşte Demet Akalın'ın gençlik hali ve son hali başta olmak üzere ünlülerin eski halleri...