Ekranların en çok izlenen sabah kuşağı programlarından biri olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 20 Kasım Cuma günü konuğu Çağla oldu. Çağla'nın programa katılması ise Demet Akalın ve Deniz Seki'nin arasındaki iplerin gerilip arkadaşlığın bitmesine neden oldu. İşte magazin dünyasının konuştuğu canlı yayında yaşanan olay...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 20 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümüne Çağla konuk oldu. 33 yaşındaki popçunun programa katılması, Demet Akalın ve Deniz Seki arkadaşlığının bitmesine neden oldu.

Çağla, 'İbo Show'da Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendiren Deniz Seki'nin detone olmasını eleştirmişti. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışma yaşamıştı.