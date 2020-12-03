KIZINA 3 BİN TL'LİK HEDİYE!
Canlı yayında birbirlerine girip eski defterleri açan Demet Akalın ve Deniz Seki cephesinde yeni gelişme! Şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Uzun süre alışverişin keyfini çıkaran 48 yaşındaki popçu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhabirlerin "Nasılsınız Demet Hanım" sorusunu "Hiç iyi değilim" diyerek yanıtlandıran Demet Akalın, elindeki oyuncağı göstererek "Ne kadar verdiğimi bilsen neden iyi olmadığımı anlarsın" diyerek kahkaha attı. Ünlü şarkıcı, "Şaka bir yana, iyiyim. Daha iyi günlerimiz olsun inşallah" dedi. Akalın'ın kızına aldığı oyuncağın fiyatının 3 bin TL olduğu öğrenildi.
"BARIŞTIK TABİİ Kİ"
Geçtiğimiz hafta yaşanan küslüğün ardından bu hafta sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ve Akalın'a zeytin dalı uzatan Deniz Seki ile barışıp barışmadığı sorulan popçu, "Evet sağ olsun paylaşmış, barıştık tabii ki" ifadelerini kullandı. Demet Akalın, muhabirlerin "Programınıza gelecek mi peki? sorusuna, "Tabii ki neden gelmesin?" şeklinde cevap vererek aracına bindi.
Ekranların en çok izlenen sabah kuşağı programlarından biri olan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programının 20 Kasım Cuma günü konuğu Çağla oldu. Çağla'nın programa katılması ise Demet Akalın ve Deniz Seki'nin arasındaki iplerin gerilip arkadaşlığın bitmesine neden oldu. İşte magazin dünyasının konuştuğu canlı yayında yaşanan olay...
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 20 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümüne Çağla konuk oldu. 33 yaşındaki popçunun programa katılması, Demet Akalın ve Deniz Seki arkadaşlığının bitmesine neden oldu.
Çağla, 'İbo Show'da Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendiren Deniz Seki'nin detone olmasını eleştirmişti. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışma yaşamıştı.
DEMET VE ALİŞAN'A REST!
Deniz Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce adeta küplere bindi. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engelledi.
CANLI YAYINDA BİTEN DOSTLUK
Ünlü şarkıcı, Çağla'yı programına konuk alan Demet Akalın'a, "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek sert çıktı. Bu sözlere Demet Akalın'dan canlı yayından cevap geldi. Sinirlerine hakim olamayan 48 yaşındaki şarkıcı, eski defterleri açtı.
"SEN NEREDEYDİN?"
Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni."
"Biz sana pazartesi günü dedik. Üstelik Çağla buraya iki haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu. Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki. 'Dostluğunuz bu kadar mı neden çağırıyorsunuz o kızı' diyorsun bana. Sen neredeydin? Ben boşandım, bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca ve Suat Ateşdağlı vardı. Sesim titriyor sinirden, daha fazla konuşmayacağım." açıklamasını yaptı.
Söze giren Alişan, 'Deniz Seki beni de engellemiş, biz magazin programı değiliz ki birini çağırıp, diğeri hakkında konuşturalım diye düşünmüyoruz ki…' ifadelerini kullandı.
Olayın ardından Demet Akalın, İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Ünlü popçu, bir mekanda arkadaşları Esra Balamir ve Nil Karataş'la buluştu. Keyifli geçen yemek sonrası Demet Akalın, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Genç şarkıcı Çağla, geçtiğimiz hafta 'İbo Show'a katılan Deniz Seki'nin, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz?' parçasındaki performansına, sosyal medya hesabından "Detone Show" yorumunda bulunmuştu.
'KONUŞACAK BİR ŞEY YOK'
Olaydan sonra Çağla'yı Alişan'la sunduğu programa konuk eden Akalın, "Konuşacak bir şey yok çünkü saçma sapan bir şey. Herkes birbiri için bir şey söylüyor. Deniz Seki, Çağla'yı konuk aldım diye bana sitem etti. Kız zaten iki aydır bize gelecekti. Konuk almasam sonra 'Demet Akalın bir yere aldırmıyor' olacak. Ben kimlere sitem edeyim, kimlere gideyim, bilmiyorum ki" dedi.
Şarkıcıların detone olmasına takılmadığını söyleyen Akalın, "Ben hiç böyle şeylere takılmıyorum. İnsanın günü olur okur, günü olur okuyamaz" diye konuştu. Muhabirlerin, "Deniz Hanım'ın performansını siz nasıl buldunuz?" sorusuna şarkıcı, "İnanın ben daha seyretmedim" cevabını verdi.