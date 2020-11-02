İrem Derici’den Demet Akalın’a gönderme! "Yeter biraz da ben yapayım dedikleri oldu"
Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Boğaz havası alan şarkıcı ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde canlı yayında "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" diyen Demet Akalın'a gönderme yaparak "Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım" dedi.
Derici, "Benim gönlüm mahalle hayatında oturmakta ama biliyorsunuz malum bir sapık olayı oldu. O yüzden güvenlikli siteye taşındım ama mahalle ortamını seviyorum" diyerek, bir süre daha güvenlikli yerde oturmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.
33 yaşındaki İrem Derici, "Yaşadığınız olaydan sonra korktuğunuz oluyor mu? sorusuna, "Niye korkayım canım, insanlar benden korksun. O olayda da korktuğum yoktu ama suyu çıktığı için mahkemeye taşındı" yanıtını verdi.