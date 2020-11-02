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İrem Derici’den Demet Akalın’a gönderme! "Yeter biraz da ben yapayım dedikleri oldu"

Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Boğaz havası alan şarkıcı ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde canlı yayında "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" diyen Demet Akalın'a gönderme yaparak "Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım" dedi.

02.11.2020 10:26 - Son Güncelleme: 02.11.2020 10:32
İrem Derici’den Demet Akalın’a gönderme! Yeter biraz da ben yapayım dedikleri oldu

İrem Derici, Bebek sahilde objektiflere yansıdı. Şarkıcı, "İş yok güç yok daralıyorum evin içinde, çıkıp geziyorum sahilde. Kulaklığımı da takıyorum" dedi.

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İrem Derici’den Demet Akalın’a gönderme! Yeter biraz da ben yapayım dedikleri oldu

Derici, "Benim gönlüm mahalle hayatında oturmakta ama biliyorsunuz malum bir sapık olayı oldu. O yüzden güvenlikli siteye taşındım ama mahalle ortamını seviyorum" diyerek, bir süre daha güvenlikli yerde oturmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.
33 yaşındaki İrem Derici, "Yaşadığınız olaydan sonra korktuğunuz oluyor mu? sorusuna, "Niye korkayım canım, insanlar benden korksun. O olayda da korktuğum yoktu ama suyu çıktığı için mahkemeye taşındı" yanıtını verdi.

İrem Derici’den Demet Akalın’a gönderme! Yeter biraz da ben yapayım dedikleri oldu

Derici, "Erkeğin gücüne ihtiyaç duyuyor musunuz? sorusuna ise, "Hiçbir erkeğin gücüne ihtiyaç duymuyorum. Yolda arabam bozulursa da yol yardım çağırırım. Benim hayatıma giren erkeklerin yeter artık bırak birazda ben yapayım dedikleri oldu" dedi.

İrem Derici’den Demet Akalın’a gönderme! Yeter biraz da ben yapayım dedikleri oldu

Şarkıcı, sözlerine; "Cabbar bir kadınım her şeyi tek başıma yaparım. Fiziksel güç hariç, kadınların erkeklerden bir farkı olduğunu görmüyorum. Bende skandal yok bu aralar. Bundan sonra evlilikte yok" diye devam ederek Demet Akalın'a gönderme yaptı.

İrem Derici’den Demet Akalın’a gönderme! Yeter biraz da ben yapayım dedikleri oldu

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında konuşan Demet Akalın, kadınların bir kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu ve erkek gücünün önemini anlatmıştı.

İrem Derici’den Demet Akalın’a gönderme! Yeter biraz da ben yapayım dedikleri oldu

Akalın'ın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" demesi tepki çekmişti.

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