Çocuklar Duymasın'ın efsane ismi ekranlara geri dönüyor! İlk olarak 2002 yılında başlayan ve çeşitli yıllarda pek çok kanalda yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Abidin Haluk Çetinoğlu karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Tamer Karadağlı yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Savaşçı dizisinde Göktürk Albay karakterine hayat vereceğini duyurdu. Karadağlı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken diziye katılacağı gün hayranları tarafından heyecanla beklenmeye başlandı. Karadağlı yeni dizisinde fırtınalar estirmeye devam edecek.
ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN EFSANE İSMİ EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Tamer Karadağlı paylaşımında "Göktürk Albay geliyor... Bekleyin..." ifadelerini kullandı. Karadağlı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
TAMER KARADAĞLI KİMDİR?
Tamer Karadağlı 24 Mayıs 1967 tarihinde genç bir anne babanın ilk evladı olarak Ankara'da doğdu. Azeri kökenli olan ailesi aslen Kars - Sarıkamışlıdır.
İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar Amerika'ya gitmiştir. Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır.
Sonra Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. TED Ankara Koleji'nden sonra Çankaya Lisesi'nden ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan sanatçı ilk filmini 1993 yılında çevirdi.
Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazandı. Birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yapan Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evliydi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Çocuklar Duymasın adlı dizide rol almıştır.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Bir Yaz Gecesi Rüyası : William Shakespeare - Tiyatro Kedi - 2010
Dolu Düşün Boş Konuş : Steven Berkoff - Oyun Atölyesi - 1999
Fehim Paşa Konağı : Turgut Özakman - Tiyatro Bakış - 1997
Saat 9.05 : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1996
Cahide : Nezihe Araz - Tiyatro Bakış - 1995
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992
FİLMOGRAFİSİ
2017 - Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
2015 - Yenilmezler: Ultron Çağı(Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)
2014 - Böcek (Sinema Filmi)
2012 - SüperTürk
2012 - Güven Bana
2012 - Acayip Hikayeler
2011 - Adım Bayram Bayram
2010 - Çocuklar Duymasın
2010 - Memlekette Demokrasi Var
2009 - Hıçkırık
2009 - Sağlık Olsun
2009 - Altın Kızlar- 2009 (Konuk Oyuncu)
2009 - Suluboya
2009 - Ah Kalbim
2008 - Son Ağa
2008 - Kiralık Oda 2008
2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2007 - Fedai
2007 - Living & Dying
2006 - Sınavdan Sonra
2006 - Hayatım Sana Feda
2006 - Arka Sokaklar
2005 - Beyza'nın Kadınları
2004 - Şans Kapıyı Kırınca
2004 - Yağmur Zamanı
2003 - Bir Tutam Baharat -
2002 - En Son Babalar Duyar
2002 - Çocuklar Duymasın
2001 - Nasıl Evde Kaldım
2000 - Artık Sevmeyeceğim
2000 - Sarı Evin Esrarı
2000 - Şaşı Felek Çıkmazı
1999 - Demir Leblebi
1999 - Babam Olur musun?
1993 - Ferhunde Hanımlar