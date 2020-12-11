Jülide Ateş'in programına konuk olan Pınar Altuğ'un açıklamalarının ardından o hikaye merak edildi. İşte Pınar Altuğ'un açıklaması...

Jülide Ateş, "Pınar Altuğ aldatan kadın mı?" sorusunu duyan Altuğ, açtı ağzını yumdu gözünü: "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım. 'Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma"

Pınar Altuğ, Jülide Ateş'in ''Aldatan kadın mısınız'' sorusuna bir hayli sert çıkmasının ardından Ateş, "Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuyla devam etti.