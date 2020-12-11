Masterchef'i bu zamana kadar TV 8 ekranlarında boşuna izlemişiz! Bomba patladı Acun Ilıcalı bunu ilk kez deneyecek final... Masterchef finalinde neler olacak? İzleyiciler bu sorunun yanıtı için sabırsızlanıyor. Masterchef'in finaline günler kaldı. Şampiyon kim olacak herkes tarafından merak ediliyor. Bu sezon ifşalarla gündeme gelen Masterchef şampiyonunu ararken ortaya öyle bir iddia atıldı ki izleyicinin hevesi kırıldı adeta. TV 8 ekranlarının fenomen olan yemek ve lezzet yarışması Masterchef Türkiye 6 yarışmacısı ile adım adım büyük finale giderken bugün sosyal medyada olay bir iddia yayıldı. İşte o iddianın ayrıntıları.