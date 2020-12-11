Masterchef'i bu zamana kadar TV 8 ekranlarında boşuna izlemişiz! Bomba patladı Acun Ilıcalı bunu ilk kez deneyecek final... Masterchef finalinde neler olacak? İzleyiciler bu sorunun yanıtı için sabırsızlanıyor. Masterchef'in finaline günler kaldı. Şampiyon kim olacak herkes tarafından merak ediliyor. Bu sezon ifşalarla gündeme gelen Masterchef şampiyonunu ararken ortaya öyle bir iddia atıldı ki izleyicinin hevesi kırıldı adeta. TV 8 ekranlarının fenomen olan yemek ve lezzet yarışması Masterchef Türkiye 6 yarışmacısı ile adım adım büyük finale giderken bugün sosyal medyada olay bir iddia yayıldı. İşte o iddianın ayrıntıları.
4 sezondur açık ara ekranlarların en favori yemek yarışması olan Masterchef Türkiye her bölümü ile yine konuşulmaya ve gündem olmaya devam ediyor. Adım adım büyük finale giderken sadece 6 yarışmacısı kalan Masterchef finali hakkında çok konuşulacak bir bomba iddia sosyal medyanın konusu oldu.
Deneyimli şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan geçer not almak için lezzet ve hünerin kıyasıya yarıştığı Masterchef için artık sayılı haftalar kaldı, finale giden yol göründü. 16 kişi ile başlayan macera şu an 6 kişi ile devam ediyor ve pazar günü bir isim daha yarışmaya veda edecek. Peki İlk 4'ün belli olacağı ve ardından çok çekişmeli büyük final haftasının başlayacağı yarışma hakkında konuşulanlar ne?
Bilindiği üzere Acun Ilıcalı son günlerde yeni dizi ve eğlence platformu Exxen ile gündemde. Kızı Melisa'nın tekrar bölümlerini soluksuz izlediği için 'Yenisi çekeyim de onu izlesin' dediği Sihirli Annem'de şimdiden Exxen'de sabırsızlıkla beklenen diziler arasında. Şimdi ise Masterchef finalinin Acun'un son bombası Exxen'de yayınlanacağı iddia edildi. Ücretli bir platform olan olan Exxen'in ilk haftasında tüm yayınlar ücretsiz olacak ve Masterchef finali de oradan canlı olarak yayınlanacak. Bu konu hakkında Acun Ilıcalı'dan gelen bir açıklama yok fakat bu iddia bugün sosyal medyanın konusu oldu.
Peki yarışmaya devam eden ve sona kalan 6 yarışmacı kim birlikte bakalım...
Özgül Çoşar: Masterchef'in tek kadın yarışmacısı olan Özgül, Coşar, 36 yaşında ve aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış; 2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı'nda karşılaştığı "Butik Pastacılık" kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.
Sefa Okyay: Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara'da, Antalya'da ve İngiltere'de çalışmıştır. İtalya'da staj yapmıştır. Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.
Emir Elidemir: 31 Ağustos 1994'te dünyaya gözlerini açan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır. Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika'da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.
Eray Aksungur: MasterChef'teki aşçı yarışmacılardan biri olması nedeniyle deneyimli yarışmacı Eray Aksungur, 23 yaşında. Aşçılar şehri Mengen'de aşçılık okudu. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan Eray Aksungur, son olarak ise Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.
Barbaros Yoloğlu kimdir: Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Bodrum'dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez'de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin altını çizdi.
MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacı adaylarından Serhat Doğramacı, 23 yaşında ve aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu, MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını söyledi. ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini belirtti. MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddiasını ortaya koyan Serhat Doğramacı, jüri üyelerinin karşısına tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile çıktı. Üç jüri üyesinden de geçer not alan yarışmacı, düeollalara kalmaya hak kazandı.