Pınar Altuğ'dan kırmızı tayt ve büstiyeriyle spor pozu! Kayınvalideden yorum gecikmedi...
İlk eşi Umut Elçioğlu'na ithafen geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen 'Aldatan kadın mısınız?' sorusuna, 'Sana ne ya da kime ne! Evlenirken niye evleniyorsun diye sormaz ama, çocuğu ne zaman yapacaksın, o mu oldu, bu mu oldu diye sorarlar.' yanıtı ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan 46 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, sporla güne başladığını vurgulayan bir paylaşımda bulundu. Fit hali ile sık sık dikkat çeken Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Hanım yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte kırmızı tayt ve büstiyeri ile verdiği pozla beğeni yağmuruna tutulan Pınar Altuğ ve kayınvalidesinden gelen yorum.
09.12.2020 17:55
- Son Güncelleme: 09.12.2020 18:14
Pınar Altuğ'un kırmızı tayt ve büstiyeriyle verdiği poz sosyal medya gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Jülide Ateş'in programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Pınar Altuğ'un spor pzozuna yorum ve beğeni yağdı.
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