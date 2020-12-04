Pınar Altuğ Yağmur Atacan'dan önce kiminle evliydi? 'Kendi evliliğimden vazgeçtim' diyen Pınar'dan bomba çıkış!
Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilen oyuncu Pınar Altuğ, Jülide Ateş'in programına konuk oldu. Kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çeken Pınar Altuğ'un açıklamaları kısa sürede magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Yağmur Atacan'dan önceki evliliği hakkında kendisine yöneltilen 'Aldatan kadın mısınız?' sorusuna verdiği tepkinin ardından Pınar Altuğ'un ilk eşinin kim olduğu merak konusu oldu. İşte 2000-2003 yılları arasında Umut Elçioğlu ile evli kalan Pınar Altuğ'un 'aldatma' sorusuna verdiği yanıt ve çok konuşulan açıklamaları...
Pınar Altuğ aldatan kadın mı?
Sana ne ya da kime ne? Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacım var? Ben ilk kocamla evlenirken 'niye seviyorsun' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Üstelik de boşanan benim! Hayatımın hiçbir döneminde beraberliklerimle ilgili çok açıklamalar yapan kadın olmadım. Evlendiğim zaman niye evlendin diye kimse sormadı, boşanırken sorma hakkı oldu.
Biliyorsun bu bizim çok sevdiği bir şeydir. Evlenirken niye evleniyorsun diye sormaz ama, çocuğu ne zaman yapacaksın, o mu oldu diye sorar, bu mu diye sorar. Kaldı ki ben birinin yuvasını mı bozmuşum. Ben kendi evliliğimden vazgeçtim. Dolayısıyla bu beni ve onu ilgilendirir. Acayip olanı ise ne o, ne ben hiç açıklama yapmadık. Herkes konuştu! Konuşmaya istedikleri gibi deva edebilirler, biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Hele üzerinden 17 sene geçmiş ve 14 senedir başka bir adamla beraberim, evliliğim var, çocuğum var, tekrar geriye dönüp bunları konuşmak gereksiz ve saçma.
Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?
Dibe vurmadım ki. Basın işler yolunda gitmediğinde onu daha büyütmeyi ve daha kötü göstermeyi sever, bu bir gerçek. Ay ne kadar mutlular diye atılan bir başlık yerine boşanıyorlar mı daha caziptir; negatif insanlara daha cazip gelir. 'Çocuklar Duymasın'da evet bir boşanma kararı aldım, bu haberden ilk haberi olan ailemden önce Birol. Aradım, 'biz boşanma kararı aldık, bunun diziyi etkileyeceğini ya da başka bir yön vereceğini düşünüyorsan ayrılabilirim' dedim. O da 'Ben böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum, burada anneyi oynayabilirsin' dedi. Ya da şöyle diyeyim; ben dizide hayat kadınını oynasaydım benim namuslu bir evliliğim olamayacak mıydı? Ya da ben katili oynasaydım, akıl hastası bir kadını oynasaydım, normal bir anne olamayacak mıydım? Olabilir mi böyle saçma bir şey? Böyle bir yük, böyle bir koşullandırma kimsenin üzerine konulamaz ama ben, yine de teklif ettim.