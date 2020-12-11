Netflix Fate: The Winx Saga ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Merakla ve heyecanla izlenecek olan dizinin ayrıntıları da açıklandı, peki konusu nedir, hangi oyuncular yer alıyor. Daha önce Netflix'te yayınlanan Winx Club animasyonu oldukça ilgi görmüştü şimdi bundan uyarlanan dizinin de büyük beğeni toplayacağı düşünüyor. Fate: The Winx Saga konusu ve oyuncuları haberimizde yer alıyor. Ayrıca Netflix Fate: The Winx Saga fragmanını da haberimizden izleyebilirsiniz