Pınar Altuğ eski eşiyle ilgili 'Aldatan kadın mısınız?' sorusuyla köpürdü: Sana ne ya da kime ne!

"BOŞANMA KARARINI DİZİDEYKEN ALDIM"

Pınar Altuğ'u kızdıran yorum! 'Azıcık edep!'

"Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu "Ben Çocuklar Duymasın dizisinden oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim. O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi" şeklinde konuştu.