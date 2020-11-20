Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan aşka geldi! Yazdan kalma bir günden...
Aralarında 9 yaş fark olmasıyla ilgili zaman zaman sosyal medyada eleştirilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, 2008'de bu yana mutlu bir evlilik sürüyor. Su adında bir kızları bulunan çitten Pınar Altuğ, yazdan kalma bir günden fotoğraf paylaştı. İşte kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozu...
20.11.2020 11:36
- Son Güncelleme: 20.11.2020 11:36
DİĞER GALERİLER