Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan aşka geldi! Yazdan kalma bir günden...

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile yazdan kalma aşk dolu bir fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Pınar Altuğ'a gelen yorumlar ise, 'Çok güzelsiniz', 'Bu sevgi dolu fotoğraflarınıza kötü yorum yapanları anlamıyorum' şeklinde yorumlar geldi.