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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan aşka geldi! Yazdan kalma bir günden...

Aralarında 9 yaş fark olmasıyla ilgili zaman zaman sosyal medyada eleştirilen Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, 2008'de bu yana mutlu bir evlilik sürüyor. Su adında bir kızları bulunan çitten Pınar Altuğ, yazdan kalma bir günden fotoğraf paylaştı. İşte kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozu...

20.11.2020 11:36 - Son Güncelleme: 20.11.2020 11:36
Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan aşka geldiYazdan kalma bir günden...

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile yazdan kalma aşk dolu bir fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Pınar Altuğ'a gelen yorumlar ise, 'Çok güzelsiniz', 'Bu sevgi dolu fotoğraflarınıza kötü yorum yapanları anlamıyorum' şeklinde yorumlar geldi.

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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan aşka geldiYazdan kalma bir günden...

Zaman zaman eşi ile arasındaki yaş farkı nedeniyle kötü yorumlara maruz kalan Pınar Altuğ'un ve Yağmur Atacan'ın yaşı merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan aşka geldiYazdan kalma bir günden...

MUAZZEZ ERSOY

9 Ağustos 1958

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan aşka geldiYazdan kalma bir günden...

TUVANA TÜRKAY
3 Ekim 1990

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan aşka geldiYazdan kalma bir günden...

CANSU MELİS AKRAKUŞ

27 yaşında...

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