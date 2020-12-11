Ben aklına gelebilecek en karanlık yoldan geldim! Masumlar Apartmanı 14. yenii bölüm fragmanında Safiye'nin büyük sırrı açığa çıkıyor... Masumlar Apartmanı'nın en karanlık sırları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Gülben karakolda titizlik takıntısı yüzünden büyük bir sınav veriyor. Han'ın sözleri ve Safiye'nin itirafları ise şimdiden izleyiciyi merak içerisindek bırakıyor. Masumlar Apartmanı'nın 13.son bölümünde neler oldu? 14.yeni bölüm fragmanında neler olacak? İşte merakla beklenen Masumlar Apartmanı 14.yeni bölümünün fragmanı.
Masumlar Apartmanı 13.son bölümde; Gelen şikayet üzerine hakkında yakalama kararı çıkaran polis ekipleri sorgu odasında, Esra'ya neden saldırdığına yönelik Gülben'in ifadesini alırken, Esat'ın peşinden ayrılmadığı için korkutmak istediğini açıkça dile getirdi.
Masumlar Apartmanı son bölümde; Esat'la evleneceklerini ve saldırıda bulunduğu Esra'nın ise Esat'ın aklını çeldiğini belirterek hiçbir şekilde gerçekliği yansıtmayan açıklamalarda bulunan Gülben, planlı bir şekilde kasten adam yaralamak suçundan yargılandığı esnada eli ayağı birbirine dolandı.
''Onlardan uzak duracaksın!'' şeklinde bir polis memurundan tepki alan Gülben, kendisini Esat'ın şikayet ettiğini zannetmesiyle beraber psikolojik travma geçirip hayallerinin başına yıkılmasının ardından Masumlar Apartmanı 14.bölüm fragmanı bekleniyor.
Gülben'in ders çıkarıp yaptığı hatayı anlaması ve daha ileri gitmemesi adına iyiliğini gözeterek Gülben'i şikayet eden Han, vicdan azabıyla yanıp kavrularak gözyaşlarına hakim olamazken yaşadığı olayın etkisinden bir türlü kurtulamayan Gülben'in radikal karar alarak çöp odayı yakmaya kalkmasıyla başını belaya sokmasının akabinde Masumlar Apartmanı 14.bölüm fragmanı yayında mı?
Başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinin 15 Aralık günü yayınlanacak bölümde nefes kesen olaylar yaşanacak. Yeni bölümde Han'ın "Ben aklına gelebilecek en karanlık yoldan geliyorum" sözleri İnci'yi şaşırtıyor. Diğer yandan ise Naci karşısına çıkan Han'a meydan okuyarak "Ben senin alışık olduğun öğretmenlere benzemem. Beni korkutup kaçıramazsın" diyor.
SAFİYE'NİN ANNESİYLE OLAN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR
Safiye ise yıllar sonra karşısına çıkan eski aşkı Naci'nin dönmesiyle kendi içinde büyük çelişkiler yaşamaya başlıyor. Han ise hareketlerinden hoşlanmadığı Naci'nin ablası Safiye'nin eski aşkı olduğunu anlıyor. Safiye'ye Naci'yi soran Han büyük bir şok yaşıyor.
Annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye'nin garip halleri Han'ı da şaşırtıyor. Tekerlekli sandalyede görülen annesi ise Safiye'ye "Beni nasıl bu evet tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktığını anlat" diye bağırıyor.