Annesinin hayaliyle konuşmaya başlayan Safiye'nin garip halleri Han'ı da şaşırtıyor. Tekerlekli sandalyede görülen annesi ise Safiye'ye "Beni nasıl bu evet tutsak ettiğini anlat. O herif için annemi öldürmeye kalktığını anlat" diye bağırıyor.