BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?



Dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda şefler yarışmacılardan Somer şefin imza tabağı "Mercan Resifi" yapmasını istedi. Yemek için verilen süre tam 40 dakika oldu.

Süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı ve bireysel dokunulmazlığı alan isim Serhat oldu. Şeflerin aldığı karara göre en zayıf tabağın sahibi Sefa olurken, Barbaros ise ikinci oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?



MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takım eleme oymasına gitti. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylamada Serhat'ın kullandığı oy eleme adayını belirledi. Sefa, Barbaros ve Serhat'ın olduğu mavi takımda Serhat oyunu Sefa'dan yana kullandı. Böylece ilk eleme adayı Sefa oldu.