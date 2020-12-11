Masterchef'te dün akşam yine heyecan dolu bir bölüm vardı ve en önemli oyunlardan biri olan dokunulmazlık için mücadele verildi. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık için uğraşırken sadece bir takım şanslı oldu. Peki 10 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Şeflerin belirlediği lezzetlerle en iyi tabağı yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Peki Masterchef ilk eleme adayı kim? Pazar günü yapılan eleme için potaya giren ilk isim böylelikle belli oldu. İşte son bölümde yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar kış menüsü yapmak için karşı karşıya geldi. Bu oyunda soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı menüsü yapıldı. Bu oyunda kırmızı takım birbirlerine bağlı şekilde yemek yaparken mavi takım normal şekilde yemeğini hazırladı.
Sürenin ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan belli oldu. Yapılan oylama ile dokunulmazlığı alan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden önlük giydi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda şefler yarışmacılardan Somer şefin imza tabağı "Mercan Resifi" yapmasını istedi. Yemek için verilen süre tam 40 dakika oldu.
Süre sonunda şefler yemeklerin tadına baktı ve bireysel dokunulmazlığı alan isim Serhat oldu. Şeflerin aldığı karara göre en zayıf tabağın sahibi Sefa olurken, Barbaros ise ikinci oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası mavi takım eleme oymasına gitti. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda yapılan oylamada Serhat'ın kullandığı oy eleme adayını belirledi. Sefa, Barbaros ve Serhat'ın olduğu mavi takımda Serhat oyunu Sefa'dan yana kullandı. Böylece ilk eleme adayı Sefa oldu.
MAVİ TAKIM:
Sefa,
Barbaros,
Serhat
KIRMIZI TAKIM:
Emir,
Özgül,
Eray