SEVGİLİSİNİ İSTANBUL'A GÖTÜRMEDİ

Uçankuş'un haberine göre; dokuz yıl sonra 'İbo Show' ile ekranlara dönen Tatlıses, genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi.

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve usta sanatçı ile fotoğraflarını da sildi.