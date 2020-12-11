İbrahim Tatlıses'i sevgilisi Gülçin Karakaya sildi geçti! Mal varlığıyla şoke eden İbrahim Tatlıses bakın neden terk edildi... Mal varlığıyla şoke eden İbrahim Tatlıses, İbo Show için İstanbul'a dönüş yaparken, kendinden 43 yaş küçük sevgilisinin kalbini kırdı. İbrahim Tatlıses'in (68), geçtiğimiz aylarda 25 yaşındaki Gülçin Karakaya ile Bodrum'dan yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.
"KİMDİR GÜLÇİN?"
Günlerce konuşulan konu hakkında usta sanatçı, sessizliğini bozmuş, "Kimdir Gülçin? Size anlatayım" diyerek, aşk iddialarına yanıt vermişti.
Tatlıses, "Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter'ıma bakar, Instagram'ıma bakar. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil" ifadelerini kullanmıştı.
'İmparator' lakaplı türkücü, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?" demişti.
SEVGİLİSİNİ İSTANBUL'A GÖTÜRMEDİ
Uçankuş'un haberine göre; dokuz yıl sonra 'İbo Show' ile ekranlara dönen Tatlıses, genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi.
Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve usta sanatçı ile fotoğraflarını da sildi.
İZMİR'E GİTTİ!
Tatlıses'ten ayrıldığı konuşulan Gülçin Karakaya'nın, İzmir'de ailesinin yanına gittiği belirtildi.
"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"
Perihan Savaş, eski eşi İbrahim Tatlıses'in kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla olan aşkı sorulunca ilginç bir yorumda bulunmuştu.
Tatlıses 1979'da üç yıl süren evlilik yapan 63 yaşındaki oyuncu, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" demişti.
İbo Show ile ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in mal varlığı ağızları açık bıraktı. Uğradığı silahlı saldırı sonrası mucizevi bir şekilde hayatta kalan ve şimdilerde yeni çocuğunun doğumunu bekleyen İbrahim Tatlıses emlak zengini çıktı. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırı sonrası tedavi görmesine rağmen bir daha asla şarkı söyleyemeyeceği iddia edilmişti Tatlıses'in. Ancak durum hiç de öyle olmadı.
Almanya'da uzun süre fizik tedavi gören ünlü şarkıcı Tatlıses, kafasına isabet eden kurşunun etkisi ile oluşan felç sorununu büyük oranda çözmekle birlikte yıllar sonra eskisi gibi şarkı söyleyebiliyor.
Sevgilisi olduğu iddia edilen Gülçin Karakaya ile magazin gündemine gelen İbrahim Tatlısesi'in mal varlığı merak konusu oldu.
İBRAHİM TATLISES'İN MAL VARLIĞI
İşte İbrahim Tatlıses'in kendi kaleminden servet beyanı;
Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde kebap salonu,
TV binası,
Tatlıses Şirketler Grubu binası,
By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası,
Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa,
Seyrantepe Oyak Sitesi'nde 3 daire,
Şanlıurfa'da 1 daire,
Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa,
İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde 1 daire,
Hadımköy Günışığı konaklarında bir villa,
1 tekne,
2 sürat motoru,
2 tane Mercedes marka otomobil,
3 jeep,
1 tane limuzin,
20 tane şirket aracı,
Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradıse apartları ve içinde bir villa,
Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel,
Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa,
Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel,
İstanbul'da 5 kebap salonu,
Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı,
Bir çok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV var.