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Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düştü! Bu kez İbrahim Tatlıses ile...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil uzun bir süredir Kaçış Sendromu hastalığı yüzünden zor bir süreçten geçiyor. Evinde düşüp kaburgasını kıran Mehmet Ali Erbil, bir kaç kez ölümden dönerek sevenlerini endişelendirmişti. Kaçış Sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün yoğun bakımda tedavi görmüş, taburcu olduktan sonra da iki kez hastaneye kaldırılmıştı. 'Kaçış sendromu' hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gördükten sonra yeni haliyle ekranlara dönüyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evinden çıkmayan Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk oluyor. İlk fotoğraflar Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin'den geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

26.11.2020 13:56 - Son Güncelleme: 26.11.2020 14:04
Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düştü! Bu kez İbrahim Tatlıses ile...

Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan Mehmet Ali Erbil (63), İbrahim Tatlıses ile yeniden ekranlara dönüyor. Güzel haber ve ilk fotoğraf Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil'den geldi.

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Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düştü! Bu kez İbrahim Tatlıses ile...

Son olarak kök hücre tedavisi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinin banyosunda düşerek kaburgasını kırmış ve Kaçış Sendromu hastalığının da nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda kalmıştı.

Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düştü! Bu kez İbrahim Tatlıses ile...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil'in buluşmasından ilk kare sosyal medyada heyecan yarattı.

Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düştü! Bu kez İbrahim Tatlıses ile...

Magazin gündemine düşen fotoğraf karesi Mehmet Ali Erbil'in evinde çekildi. Evinde tedavisine devam eden Mehmet Ali Erbil ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Erbil'in son hali gündeme bomba gibi düştü! Bu kez İbrahim Tatlıses ile...

Mehmet Erbil'in kızı Sezin Erbil de çekimler sırasında çektiği fotoğrafı "Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali" notuyla paylaştı.

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