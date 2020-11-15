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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova artık bambaşka biri! 21 yıl sonra adeta Seren Serengil oldu...

İbrahim Tatlıses sayesinde girdi hayatımıza Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle hafızalara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çeken Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Şu anda 34 yaşında olan Azeri kızı Günel Zeynalova bambaşka biri oldu. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu Seren Serengil'e dahi benzeildi.

15.11.2020 11:58 - Son Güncelleme: 15.11.2020 11:58
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova artık bambaşka biri! 21 yıl sonra adeta Seren Serengil oldu...

İbrahim Tatlıses'in 1998 Azerbeycan konserinde sahneye fırlayıp Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını söylemişti Günel. İşte o an, Günel'in hayatının dönüm noktası oldu. "Manevi babam" dediği İbrahim Tatlıses'in oldukça büyük beğenisini kazanan bu 13 yaşındaki kız, Türkiye'ye geldi ve Tatlıses öncülüğünde tanındı.

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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova artık bambaşka biri! 21 yıl sonra adeta Seren Serengil oldu...

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel'in son halini görenler, Seren Serengil'e benzetti. İşte ünlülerin ilginç benzerlikleri...

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova artık bambaşka biri! 21 yıl sonra adeta Seren Serengil oldu...

Fırat Çelik, dünyaca ünlü oyuncu Matthew McConaughey'e benzetiliyor.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova artık bambaşka biri! 21 yıl sonra adeta Seren Serengil oldu...

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İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği Azeri kızı Günel Zeynalova artık bambaşka biri! 21 yıl sonra adeta Seren Serengil oldu...

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