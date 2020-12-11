Hafta içi her gün ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan, gerginlik, eğlenceli anlar yaşandı. Yine bir haftanın finalinde haftanın, günün birincisi belli olurken kimin elendiği de açıklandı. Peki günün birincisi bu hafta iki kişi olduğu için kura yapılarak belirlendi ve çeyrek altının sahibi oldu. Peki 11 Aralık Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Haftanın en düşük puanını alarak hayallerine veda etmek zorunda kalan isim de açıklandı. İşte yaşananlar…
11 ARALIK CUMA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Gizem ve Aysun oldu. Kura çekimi yapılarak birinci belirlendi, o da Gizem oldu.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (11 ARALIK)
Haftanın en düşük puanını alan Gamze 60 puan ile yarışmaya veda eden isim oldu.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi toplam 91 puanla Gizem oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Onur Büyüktopçu da yemekleri tadacak ve puan verecek.
Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Büyüktopçu'nun puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA KİMDİR?
Yeni sezonun yarışmacıları arasında yer alan İlayda Doğan, yarışmacılarla kıyasıya rekabet ediyor. İlayda Doğan 26 yaşında ve İç mimarlık mezunudur.
Kuyumculuk sektöründe tasarımcı olarak çalışıyor. Kısa süre önce başladığı yemek serüveninde hem kendine hem de elinin lezzetine güveniyor. Hırslı ve inatçı olduğu için de birinci sıraya oturacağını düşünüyor.