11 ARALIK CUMA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?



Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Gizem ve Aysun oldu. Kura çekimi yapılarak birinci belirlendi, o da Gizem oldu.



GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (11 ARALIK)



Haftanın en düşük puanını alan Gamze 60 puan ile yarışmaya veda eden isim oldu.



GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın birincisi toplam 91 puanla Gizem oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.