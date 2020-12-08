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    • 08.12.2020 15:08
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    'in gelini sırrını açıkladı! Akne tedavisinde bebek gibi bir cilt için pirinç unu ve...

    'in müstakbel gelini sırrını açıkladı! Akne tedavisinde bebek gibi bir cilt için pirinç kendi uyguladığı yöntemi açıklayan 28 yaşındaki Yasemin Şefkatli, Instagram fotoğraflarıyla dikkat çekiyor. İşte makyajsız hali ile de büyük beğeni toplayan İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin güzellik sırrı...

    İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelininden güzellik sırrı

    İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli güzellik sırrını açıkladı! Akne tedavisi gördüğü zamana dair bir fotoğrafını da paylaşan Yasemin Şefkatli, Cildiniz için sakın bilmediğiniz ürünler kullanmayın. Sağlıklı beslenin, su için ve sigaradan uzak durun" sözleriyle dikkat çekti. İşte bebek gibi cildiyle beğeni toplayan Yasemin Şefkatli'nin güzellik sırrı...

    İdo Tatlıses ile bir süredir devam eden ilişkisini geçtiğimiz ay nişanlanarak taçlandıran Yasemin Şefkatli, düğün hazırlığı yaptığı bu günlerde takipçileriyle güzellik sırlarını paylaştı.


    Şefkatli, "Yüzün için uyguladığın bir maske var mı?" sorusuna; "Gül suyu ve pirinç ununu karıştırıp yüzüme sürüyorum. 15 dakika bekletiyorum. Limon, karbonat, yoğurt da kullanabilirsiniz. Cilt yapınıza göre başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Mesela limon suratımı kurutuyor" yanıtını verdi.


    Akne tedavi gördüğü zamana dair bir fotoğrafını da paylaşan Yasemin, "Akne ilacı cildine iyi geldi mi? sorusuna da "Tedavi sırasında çekilen fotoğrafı paylaşıyorum. Ki, bu en iyi dönemiydi. Cildiniz için sakın bilmediğiniz ürünler kullanmayın. Sağlıklı beslenin, su için ve sigaradan uzak durun" dedi.


    "Fazla para harcıyor olabilir misin?" sorusunu da yanıtsız bırakmayan Şefkatli, "Aksine para tutma konusunda iyiyimdir. Harcamalarımı özellikle pandemiden sonra çok dikkatli yapmaya başladım" diye yazdı.


    Şefkatli son olarak "Hiç estetik yaptırdın mı?" sorusuna "Botoks ve mini dolgular estetikten sayılıyorsa evet, var" cevabını verdi.


    'DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL'
    Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Şefkatli, henüz düğün tarihini belirlemediklerini söylemişti.
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