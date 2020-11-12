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    • 12.11.2020 09:14
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    'a gece gece gelen telefon... "Numaramı ele geçirip huzurumu bozan bu kişi cezalandırılsın"

    gece gece kendisini arayan kişiyi ihbar etti. Kendini site yönetimi çalışanı olarak tanıtıp gece geç saatlerde defalarca arayan kişiden şikayetçi olan Demet Akalın, "Telefon numaramı ele geçirip huzurumu bozan bu kişi cezalandırılsın" dedi. İşte Demet Akalın'ın yaşadığı 'sahte personel tacizi'nin detayları...

    Sabah

    Şarkıcı Demet Akalın, sahte personel tacizi ile şoke oldu. Akşam vakti kendisini ısrarla arayarak huzurunu bozan şahsı savcılığa ihbar etti. Akalın, telefon numarasını ele geçiren şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi.


    Akalın'ı arayan ve kendisini oturduğu sitenin çalışanı olarak tanıtan şahıs, 'Covid-19 nedeniyle sitede ortak alanları kullanmaması gerektiğini' söyleyerek telefonu kapattı.

    Saatin ilerlemiş olması nedeniyle böyle bir telefon gelmesine şaşıran Akalın, site yönetimiyle iletişime geçtiğinde ise söz konusu telefon numarasını kullanan kişinin, çalışan olmadığını ve sitenin böyle bir karar almadığını öğrendi.


    İHBAR ETTİ
    Akalın, kendisini arayan şahısla iletişime geçmek istedi, fakat aramalarına ve mesajına dönüş olmadı.

    Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan şarkıcı, kişisel telefon numarasını nasıl temin ettiğini belirleyemediği şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Magazin Demet Akalın'a gece gece gelen telefon... "Numaramı ele geçirip huzurumu bozan bu kişi cezalandırılsın"