Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş veda mı edecek? Sorularının yanıtları merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Bu akşam ATV ekranlarında ilgiyle izlenecek olan dizide yine heyecan dorukta, Müjgan'ın intihar edip etmeyeceği ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Diğer yandan Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu diziden ayrılıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ileriki bölümlerde belli olacak, henüz konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.