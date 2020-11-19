"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"

Akalın, geçtiğimiz aylarda Okan Kurt ile ilişkisi hakkında, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum, odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum" demişti.