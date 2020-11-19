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    • 19.11.2020 16:16
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    'ı çıldırtan 'borç' yorumu! 'Bebeğinden utanmadığın belli'

    Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in hayatını konu alan 'The Crown' dizisi ile ilgili bir paylaşımda bulunan , Kraliyet Ailesi ile kendisini kıyasladığı gönderisine yorum yapan takipçisine verdiği sert yanıtla dikkat çekti. İşte sosyal medyayı aktif kullanan ve tartışma yaratacak paylaşımlara imza atan Demet Akalın ile takipçisinin atışması!

    Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve Prens Philip ile eski eşi Okan Kurt ve kendisini kıyaslayan 48 yaşındaki Demet Akalın, gülücük emojileri ile birlikte, "Ben 'ayrı yatıyoruz' deyince kıyamet kopmuştu.

    'The Crown'dan öğrendiğimize göre aristokratların ayrı yataklarda uyuma geleneğini Kraliçe Elizabeth ve eşi de uygulamış" ifadelerini kullandı.

    "BORÇLARDAN KAÇMAK İÇİN..."
    Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımına, "Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını söylememiş değil mi?" şeklinde yorum yazan bir takipçisine sert yanıt verdi.

    "Kucağındaki bebekten utanmadığın belli! Çok merak ediyorsan söyleyeyim; yaptığım mal varlığım evlilik sözleşmemle beraber sadece bana ait. Bilmediğin b... yeme, yazma bence. Tamam, ama o bebeğine bir gün böyle iş yaşatırsan beni hatırla, 'Kadına laf sokmaya çalışmıştım başıma geldi' diye."


    TEK CELSEDE BİTTİ!

    Demet Akalın, 2012 yılında Okan Kurt ile nikah masasına oturmuştu. İkili, 2014 yılında kızları Hira'yı kucaklarına almıştı. 2018'de Kurt'un aile şirketine haciz gelmesinin ardından icra memurları, Demet Akalın'ın evine gelip haciz işlemi başlatmıştı.

    Haciz olayından sonra Akalın, Okan Kurt'tan tek celsede boşanmıştı. İkili, ayrıldıktan bir süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek yeniden bir araya gelmişti.

    "13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"
    Akalın, geçtiğimiz aylarda Okan Kurt ile ilişkisi hakkında, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum, odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocuk ile alakalı bir durum" demişti.
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