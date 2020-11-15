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İbo Show 2020 başladı, ilk konuklardan Deniz Seki yorumlara isyan etti! 'Ne kilom kalmış ne sesim...'

Bir döneme damgasını vuran İbo Show yıllar sonra kaldığı yerden devam ediyor. 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show 2020'nin ilk konukları Sibel Can, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Deniz Seki ve Kutsi oldu. 'Haydi Söyle' şarkısıyla gecenin konuşulan ismi olan İbrahim Tatlıses'ten sonra ikinci isim Deniz Seki oldu. Hem kilosu hem de sesiyle eleştirilen Deniz Seki, sosyal medyadan isyan etti! İşte yıllar sonra kaldığı yerden devam eden İbo Show'da yaşananlar...

15.11.2020 10:21 - Son Güncelleme: 15.11.2020 10:40
İbo Show 2020 başladı, ilk konuklardan Deniz Seki yorumlara isyan etti! 'Ne kilom kalmış ne sesim...'

İbo Show 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlarda yer aldı. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in programının ilk bölümünde konuklar Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı.

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İbo Show 2020 başladı, ilk konuklardan Deniz Seki yorumlara isyan etti! 'Ne kilom kalmış ne sesim...'

İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu.

İbo Show 2020 başladı, ilk konuklardan Deniz Seki yorumlara isyan etti! 'Ne kilom kalmış ne sesim...'

Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.

İbo Show 2020 başladı, ilk konuklardan Deniz Seki yorumlara isyan etti! 'Ne kilom kalmış ne sesim...'

İbrahim Tatlıses'in ilk şarkısı ise 'Haydi Söyle' oldu.

İbo Show 2020 başladı, ilk konuklardan Deniz Seki yorumlara isyan etti! 'Ne kilom kalmış ne sesim...'

Sesinin ve enerjisinin yerinde olduğu gözlenen İmparator'un ilk şarkısı çok konuşuldu.

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