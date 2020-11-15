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İbo Show 2020 başladı, ilk konuklardan Deniz Seki yorumlara isyan etti! 'Ne kilom kalmış ne sesim...'

Bir döneme damgasını vuran İbo Show yıllar sonra kaldığı yerden devam ediyor. 9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show 2020'nin ilk konukları Sibel Can, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Deniz Seki ve Kutsi oldu. 'Haydi Söyle' şarkısıyla gecenin konuşulan ismi olan İbrahim Tatlıses'ten sonra ikinci isim Deniz Seki oldu. Hem kilosu hem de sesiyle eleştirilen Deniz Seki, sosyal medyadan isyan etti! İşte yıllar sonra kaldığı yerden devam eden İbo Show'da yaşananlar...

15.11.2020 10:21 - Son Güncelleme: 15.11.2020 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





