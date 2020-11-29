Beren Güney, Kerem Tunçeri hakkında 'karantinada kafayı yedi herhalde' notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafının photoshop olduğu yorumları üzerine mesajların videosunu paylaştı. Beren Güney, daha önce de Beşiktaş forması giyen Muhammed Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelmişti.

Beren Güney'in ardından bir başka sosyal medya fenomeni Elif Şen Azra da Kerem Tunçeri ile aralarında gerçekleştiğini öne sürdüğü konuşmaları paylaştı.

Elif Şen Azra, söz konusu paylaşımında, 'Son zamanlarda kimler ile aşk yaşayacağını şaşırdın sanırım Kerem Tunçeri! Sırada kimler var daha acaba?' ifadelerini kullandı. Fenomen isim daha sonra Whatsapp üzerinden yapılan yazışmaların da ekran görüntüsünü paylaştı. Elif Şen Azra, Kerem Tunçeri ile aralarında bu şekilde bir sohbet gerçekleştiğini öne sürdü.

Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden son isim ise eccossi kullanı adıyla Instagram'da yaklaşık 60 bin takipçisi bulunan Ecem isimli model oldu.

Ecem, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajları, 'Sanırım sadece tek bir kişiye yürümemiş' notuyla paylaştı.