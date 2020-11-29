Kerem Tunçeri ifşa mesajlarıyla Aslı Enver'i kaybetti ama yeni aşkını buldu! Kerem Tunçeri - Gökçe Bahdır aşkı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz ay Aslı Enver ile barıştığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin, Gökçe Bahadır ile sevgili olduğu yönündeki iddialarına vereceği yanıt merak konusu sosyal medyada merak konusu...
Kerem Tunçeri - Bahadır Gökçe aşkı gündemde. Gossipasta'nın iddiasına göre ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ile eski basketbolcu Kerem Tunceri sevgili oldu.
Kerem Tunçeri ile Gökçe Bahadır sevgili mi oldu? İsabetli tahminleriyle bilinen Instagram hesabı Kerem Tunçeri ile Gökçe Bahadır'ın aşk yaşadığını iddia etti. kerem Tunçeri Gökçe Bahadır aşkı sosyal medyaya şu sözlerle duyuruldu;
"Yeni bir loveımız Gökçe Bahadır ve Kerem Tunçeri imiş. Geçen gün Zara Home gezmişler, alışveriş yapmışlar. Demek ki saklanmıyorlar. Yani Kerem Bey oyuncu sevdasını sonunda gerçekleştirdi demek. Geçenlerde bir rol için Aslı mı Gökçe mi diye konuşuyorduk bak şimdi bu oldu. Ne diyelim hadi hayırlısı olsun."
Aslı Enver ile Kerem Tunçeri geçtiğimiz aylarda yeniden görüştükleri yönünde çıkan haberlerle gündeme gelmiş, Tunçeri'yi affettiği iddia edilen Aslı Enver, Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndaki evinde Kerem Tunçeri ile gizli gizli görüştüğü iddialarına son noktayı koymuştu.
NASIL BAŞLADI?
Ünlü oyuncu Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açmış, ikili ortak arkadaşlarının bir davetinde tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başlamıştı.
Ancak, Tunçeri hakkında çıkan iddialardan sonra çiftin yolları ayrılmıştı. Bugün ortaya atılan bir iddiada Enver ve Tunçeri'nin barıştığı öne sürüldü. Çıkan haberler sonrasında Aslı Enver'den sert açıklama geldi.
"KARANTİNADA KAFAYI İYİCE YED HERHALDE"
Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisine nokta koyan Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanışmış ve pandemi döneminde telefon üzerinden ilişkilerini yürütüyordu.Aşk haberlerinden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar ifşa edildi. Tunçeri'nin kendilerine attığı özel mesajları ifşa eden kadınlar "Karantinada kafayı yedi herhalde" yazdı. Bu gelişmeden sonra ünlü oyuncu, Tunçeri'den ayrılmıştı.
Tüm bu yaşananlardan sonra Enver ile Tunçeri'nin aralarındaki buzları erittiği iddia edildi. Çiftin gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini yürüttüğü öne sürüldü. Çıkan haberlerden sonra ise Aslı Enver suskunluğunu bozdu. Enver, "Esas sıkıntı kişisel verilerin koruma kanununa aykırı olarak açık adresimin ve evimin fotoğraflarının alenen paylaşılmış olmasıdır. Hedef gösterircesine adresimi evimin fotoğraflarıyla birlikte manşet yaparak güvenliğimi tehlikeye atmak ne tür bir şiddettir? Maalesef bu haberle birlikte sınır aşılmış oldu. Kanuni haklarımı aramak için tüm işlemleri başlattığımı bildiririm" dedi.
KEREM TUNÇERİ'NİN İFŞA MESAJLARI...
Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile ilişkisinin gün yüzüne çıkmasının ardından eski basketbolcunun sosyal medya üzerinden modellere ve fenomenlere attığı mesajlar ifşa edilmeye başlandı.
Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da istediği görüntüye ulaşabilmek için defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını iddia ettiği mesajları paylaştı.
Beren Güney, Kerem Tunçeri hakkında 'karantinada kafayı yedi herhalde' notunu düştüğü bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafının photoshop olduğu yorumları üzerine mesajların videosunu paylaştı. Beren Güney, daha önce de Beşiktaş forması giyen Muhammed Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelmişti.
Beren Güney'in ardından bir başka sosyal medya fenomeni Elif Şen Azra da Kerem Tunçeri ile aralarında gerçekleştiğini öne sürdüğü konuşmaları paylaştı.
Elif Şen Azra, söz konusu paylaşımında, 'Son zamanlarda kimler ile aşk yaşayacağını şaşırdın sanırım Kerem Tunçeri! Sırada kimler var daha acaba?' ifadelerini kullandı. Fenomen isim daha sonra Whatsapp üzerinden yapılan yazışmaların da ekran görüntüsünü paylaştı. Elif Şen Azra, Kerem Tunçeri ile aralarında bu şekilde bir sohbet gerçekleştiğini öne sürdü.
Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden son isim ise eccossi kullanı adıyla Instagram'da yaklaşık 60 bin takipçisi bulunan Ecem isimli model oldu.
Ecem, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajları, 'Sanırım sadece tek bir kişiye yürümemiş' notuyla paylaştı.