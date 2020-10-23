Aslı Enver'e benzetilen Elif Karlı'dan yorum gecikmedi! İşte şarkıcı Elif Karlı'nın yeni imajı
Şarkıcı Elif Karlı, yeni imajıyla oyuncu Aslı Enver'e benzetildi. Geçtiğimiz günlerde Kerem Tunçeri ile barıştığı iddiasıyla gündeme gelen ve sert bir dille yalanlayan Aslı Enver, gündemden düşmüyor. Enver, bu kez Elif Karlı benzerliği ile karşımıza çıktı. İmaj yenileyen şarkıcı Elif Karlı, Aslı Enver ile benzerliğine, "Aslı Enver benim de çok sevdiğim bir oyuncu ve gerçekten çok hoş bir kadın. Sadece kaküllerimiz benzemiş sanırım" şeklinde yorumda bulundu.
Elif Karlı'nın yeni imajı Aslı Enver'e benzetilirken, ünlü şarkıcıdan yorum gecikmedi. Sosyal medya hesabından yorum yapan Elif Karlı, "Aslı Enver benim de çok sevdiğim bir oyuncu ve gerçekten çok hoş bir kadın. Sadece kaküllerimiz benzemiş sanırım" şeklinde yorumda bulundu. Kimi hık demiş burnundan düşmüş, kimi ise yakından uzaktan ilgisiz! İşte ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...