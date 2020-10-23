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Aslı Enver'e benzetilen Elif Karlı'dan yorum gecikmedi! İşte şarkıcı Elif Karlı'nın yeni imajı

Şarkıcı Elif Karlı, yeni imajıyla oyuncu Aslı Enver'e benzetildi. Geçtiğimiz günlerde Kerem Tunçeri ile barıştığı iddiasıyla gündeme gelen ve sert bir dille yalanlayan Aslı Enver, gündemden düşmüyor. Enver, bu kez Elif Karlı benzerliği ile karşımıza çıktı. İmaj yenileyen şarkıcı Elif Karlı, Aslı Enver ile benzerliğine, "Aslı Enver benim de çok sevdiğim bir oyuncu ve gerçekten çok hoş bir kadın. Sadece kaküllerimiz benzemiş sanırım" şeklinde yorumda bulundu.

23.10.2020 12:22 - Son Güncelleme: 23.10.2020 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





