Eda Ece'yi görenler Aslı Enver sandı! İşte 30 yaşındaki Eda Ece'nin şaşırtan benzerliği...

Aslı Enver bu kez de oyuncu Eda Ece ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Elif Karlı, sosyal medyada Aslı Enver'e benzetilmişti. Güzel oyuncuya benzeyen bir başka isim olan Eda Ece'nin Instagram fotoğraflarını görenler, oyunculuğu kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Aslı Enver'e benzetti. İşte ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...