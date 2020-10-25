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Eda Ece'yi görenler Aslı Enver sandı! İşte 30 yaşındaki Eda Ece'nin şaşırtan benzerliği...

Başarılı oyunculukları ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor Aslı Enver ve Eda Ece... Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Elif Karlı, imaj yenileyerek Aslı Enver'e benzetilmişti. Bu kez de Eda Ece'yi görenler Aslı Enver sandı. İşte Eda Ece'nin şaşırtan fotoğrafı ve ünlülerin dikkat çeken benzerlikleri...

25.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 25.10.2020 09:28
Eda Ece'yi görenler Aslı Enver sandı! İşte 30 yaşındaki Eda Ece'nin şaşırtan benzerliği...

Aslı Enver bu kez de oyuncu Eda Ece ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Elif Karlı, sosyal medyada Aslı Enver'e benzetilmişti. Güzel oyuncuya benzeyen bir başka isim olan Eda Ece'nin Instagram fotoğraflarını görenler, oyunculuğu kadar güzelliği ile de adından söz ettiren Aslı Enver'e benzetti. İşte ünlülerin şaşırtan benzerlikleri...

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Eda Ece'yi görenler Aslı Enver sandı! İşte 30 yaşındaki Eda Ece'nin şaşırtan benzerliği...

Ozan Tufan'ın nişanlısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'e benzeztiliyor.

Eda Ece'yi görenler Aslı Enver sandı! İşte 30 yaşındaki Eda Ece'nin şaşırtan benzerliği...

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

Eda Ece'yi görenler Aslı Enver sandı! İşte 30 yaşındaki Eda Ece'nin şaşırtan benzerliği...

ÇAĞATAY ULUSOY- PABLO ESCOBAR

Aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, Pablo Escobar'a benzetildi.

Eda Ece'yi görenler Aslı Enver sandı! İşte 30 yaşındaki Eda Ece'nin şaşırtan benzerliği...

İpek Filiz Yazıcı'nın "Elite" dizisiyle hayatımıza giren Ester Expósito'ya olan benzerliği dikkat çekici.

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