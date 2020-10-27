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Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı! 'Üstünden bin yıl geçmiş bir konu'

Birkan Sokullu 3 yıl evli kaldığı eski eşi Aslı Enver ile iddiaya göre bir AVM'nin otoparkında denk geldi. Önceki akşam yanında sosyetenin tanınmış isimlerinden olan Gürkaynak ailesinin kızları olan sevgilisi Eda Gürkaynak ile Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Eski eşi Aslı Enver'le AVM otoparkında karşılaştığı ve selamlaşmadığı iddiasını yalanlayan Birkan Sokullu, "Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey asla olmadı. O mekana ben kaç yıl önce gittiğimi hatırlamıyorum bile... Fakat şu an gördüğünüz gibi kız arkadaşım yanımda... Üstümden bin yıl geçmiş bir konuyu konuşmanın bir anlamı yok." dedi.

27.10.2020 09:10 - Son Güncelleme: 27.10.2020 09:25
Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı! 'Üstünden bin yıl geçmiş bir konu'

3 yıllık evlilikleri 2015'te biten Aslı Enver ve Birkan Sokullu'nun yolunun geçtiğimiz gün İstinye Park'ta kesiştiği iddia edildi. İddiaya göre; iki ünlü oyuncu AVM'nin otoparkında karşılaştı. Üstelik Birkan Sokullu'nun yanında yeni sevgilisi Eda Gürkaynak da vardı. Birbirlerini görmezden gelen Enver ve Sokullu, hızlıca araçlarına binerek AVM'den ayrıldı. Bu iddiaya, önceki akşam sevgilisi ile Arnavutköy'de görüntülenen Birkan Sokullu'dan yanıt geldi.

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Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı! 'Üstünden bin yıl geçmiş bir konu'

"Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey asla olmadı. O mekana ben kaç yıl önce gittiğimi hatırlamıyorum bile... Fakat şu an gördüğünüz gibi kız arkadaşım yanımda... Üstümden bin yıl geçmiş bir konuyu konuşmanın bir anlamı yok." dedi.

Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı! 'Üstünden bin yıl geçmiş bir konu'

İki sevgiliye dostları, oyuncu çift Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk de eşlik etti.

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Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı! 'Üstünden bin yıl geçmiş bir konu'

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Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı! 'Üstünden bin yıl geçmiş bir konu'

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