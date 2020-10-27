Birkan Sokullu'dan Aslı Enver çıkışı! 'Üstünden bin yıl geçmiş bir konu'

"Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey asla olmadı. O mekana ben kaç yıl önce gittiğimi hatırlamıyorum bile... Fakat şu an gördüğünüz gibi kız arkadaşım yanımda... Üstümden bin yıl geçmiş bir konuyu konuşmanın bir anlamı yok." dedi.