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Aslı Enver'den Kerem Tunçeri açıklaması! Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’nda gizli gizli buluşuyorlar mı?
Aslı Enver'den Kerem Tunçeri açıklaması! Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’nda gizli gizli buluşuyorlar mı?
Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yi affetti iddialarına yanıt verdi. 'Aslı Enver Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndan aldığı evde kerem Tunçeri ile gizli gizli görüşüyor' iddiası magazin gündeminde yerini alırken, oyuncu Aslı Enver'den açıklama geldi. Aslı Enver, evinin adresinin açık açık verilmiş olmasına tepki gösterirken, Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddialarını da yalanladı.
21.10.2020 14:42
- Son Güncelleme: 21.10.2020 15:00
Kerem Tunçeri'yi affettiği iddia edilen Aslı Enver, Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndaki evinde Kerem Tunçeri ile gizli gizli görüştüğü iddialarına son noktayı koyudu.
Ünlü oyuncu Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile yeni bir aşka yelken açmış, ikili ortak arkadaşlarının bir davetinde tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başlamıştı.
Ancak, Tunçeri hakkında çıkan iddialardan sonra çiftin yolları ayrılmıştı. Bugün ortaya atılan bir iddiada Enver ve Tunçeri'nin barıştığı öne sürüldü. Çıkan haberler sonrasında Aslı Enver'den sert açıklama geldi.
Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisine nokta koyan Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanışmış ve pandemi döneminde telefon üzerinden ilişkilerini yürütüyordu.
Aşk haberlerinden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar ifşa edildi. Tunçeri'nin kendilerine attığı özel mesajları ifşa eden kadınlar "Karantinada kafayı yedi herhalde" yazdı. Bu gelişmeden sonra ünlü oyuncu, Tunçeri'den ayrılmıştı.