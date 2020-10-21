Aslı Enver'den Kerem Tunçeri açıklaması! Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’nda gizli gizli buluşuyorlar mı?

Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisine nokta koyan Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlamıştı.

İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanışmış ve pandemi döneminde telefon üzerinden ilişkilerini yürütüyordu.