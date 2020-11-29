Kuruluş Osman'da akışın dinamikliğini yükselten transfer

KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

"Ertuğrul Gazi oğlu Osman! Ne pusatımı emanet ederim ne de kardeşlerimi!"

Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.

Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.