

DAVID PROWSE KİMDİR?

1935 yılında Bristol'de doğan ve üç kez Britanya halter şampiyonu olan Prowse, 1967'de 'Casino Royale' filmiyle sinemaya adım attı. Stanley Kubrick'in kült filmi 'Otomatik Portakal'da rol alan oyuncu ayrıca Sperman rolü için Christopher Reeve'in antrenörlüğünü yaptı.

George Lucas'ın sinema tarihini akışını değiştiren filmi 'Yıldız Savaşları' için hem Darth Vader hem de Chewbacca rollü için seçmelere katıldı. İki rol için de uygundu.