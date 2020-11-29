Orijinal 'Yıldız Savaşları' üçlemesinde 'Darth Vader' karakterini canlandıran İngiliz aktör Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti.
Prowse'un menajeri Thomas Bowington yaptığı açıklamada, "Bizim ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dedi.
1935 yılında Bristol'de doğan ve üç kez Britanya halter şampiyonu olan Dave Prowse, kariyeri boyunca Otomatik Portakal filmi de dahil olmak üzere 70'den fazla yapımda rol aldı.
DAVID PROWSE KİMDİR?
1935 yılında Bristol'de doğan ve üç kez Britanya halter şampiyonu olan Prowse, 1967'de 'Casino Royale' filmiyle sinemaya adım attı. Stanley Kubrick'in kült filmi 'Otomatik Portakal'da rol alan oyuncu ayrıca Sperman rolü için Christopher Reeve'in antrenörlüğünü yaptı.
George Lucas'ın sinema tarihini akışını değiştiren filmi 'Yıldız Savaşları' için hem Darth Vader hem de Chewbacca rollü için seçmelere katıldı. İki rol için de uygundu.
Dave Prowse "Kötü adamlar daha çok hatırlanır" diyerek sinemanın en tanınan 'kötü adamı' Darth Vader rolünü tercih etti.
Orjinal Star Wars serisinin ikinci filmi 'Empire Stirke Back'te unutulmaz "Ben senin babamın" sahnesinde Darth Vader kostümünün içinde Prowse vardı ama ses Amerikalı aktör James Earl Jones'undu. Altıncı filmde de projede yer almayan Prowse ile Lucas'ın arası iyice açıldı. 2010'da Dave Prowse'un Star Wars'un tüm resmi etkinliklerinde yer alması yasaklandı.