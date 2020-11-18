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    • 18.11.2020 16:30
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    ESRA EROL ! "İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bırakıp giden iki kardeş nerede?

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor? "İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bırakıp giden Hüsniye ile Bahar'ın bir kaç gün önceye kadar yaşadığı Kırıkkale'deki o evden canlı yayın! Nihat’ın karısı Saniye, stüdyoya gelecek mi? 13 Kasım'dan bu yana kayıp olan Yaren'in akılalmaz kaçış öyküsü yer alıyor. Hepsi ve daha fazlası 18 Kasım Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    13 yıldır hiç bir haber alınamayan Ayşen ile ilgili son dakika gelişmesi!

    "İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bırakıp giden Hüsniye ile Bahar nerede? İki kardeşin bir kaç gün önceye kadar yaşadığı Kırıkkale'deki o evden canlı yayın!

    "Eşim Saniye, Adem Akça'nın yanına kaçtı" demişti. Nihat'ın karısı Saniye, stüdyoya gelecek mi?

    13 yaşındaki Yaren 13 kasım'dan beri ortada yok! Bir annenin gözyaşları, bir evladın akılalmaz kaçış öyküsü... Yaren kiminle nereye gitti? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!
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    Haberler Televizyon ESRA EROL ATV CANLI YAYIN İZLE! "İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bırakıp giden iki kardeş nerede?