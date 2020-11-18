12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) neler oluyor?
13 yıldır hiç bir haber alınamayan Ayşen ile ilgili son dakika gelişmesi!
"İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bırakıp giden Hüsniye ile Bahar nerede? İki kardeşin bir kaç gün önceye kadar yaşadığı Kırıkkale'deki o evden canlı yayın!
"Eşim Saniye, Adem Akça'nın yanına kaçtı" demişti. Nihat'ın karısı Saniye, stüdyoya gelecek mi?
13 yaşındaki Yaren 13 kasım'dan beri ortada yok! Bir annenin gözyaşları, bir evladın akılalmaz kaçış öyküsü... Yaren kiminle nereye gitti? Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!