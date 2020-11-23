Son dakika haberi: Enes Batur'un kaza anı görüntüleri ortaya çıktı! Aracıyla takla atan Enes Batur'un o anları...

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sabah saatlerinde trafik kazası geçirdiği ifade edilmişti. Son dakika gelişmesine göre Enes Batur ve sevgilisi Ecenaz Üçer'in geçirdiği büyük kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.
Kaza sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Enes Batur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjdeki ağaca, ardından ise yol kenarında bulunan otomobillere çarptı.
Feci kazada Batur'un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enes Batur'un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken, ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
ENES BATUR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Babası polis emeklisi, annesi ise hemşiredir. Küçük yaşlarda video içeriği üretmeye başlayan Enes Batur kısa sürede fenomen oldu. Her yıl düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri 2017 yılında ilk defa En İyi YouTuber/Instagrammer kategorisi altında bir ödül verdi ve ödülün sahibi Enes Batur oldu.
Ancak daha sonra Batur'un kanalında 'çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler' bulunduğu gerekçesiyle ödülü geri alındı. Ancak, Altın Kelebek ödül tartışmalarının hemen ardından 2018'de Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı.
Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 2. Filmi Enes batur gerçek kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.
2019'un son günlerinde çıkardığı "Enes Batur – Dolunay" adlı parça ise hiç beklenmedik bir anda müzik piyasasına bomba gibi düşerken dijital medyada paylaşıldığı dakikadan itibaren ilk yarım saat içerisinde 500.000'den fazla kişi tarafından izlenerek önemli bir rekora imza attı. Enes Batur'un Youtube kanalında şu an 15,2 milyon takipçisi bulunuyor.