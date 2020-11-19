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    • 19.11.2020 16:51
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    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Bir evladın annesine olan sitemi Türkiye'yi gözyaşlarına boğacak!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) neler oluyor? "İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bırakıp giden Hüsniye ile Bahar'dan son dakika gelişmesi! Ayşen 13 yıl önce neden evi terk etti? O konuşacak yer yerinden oynayacak! Bir evladın annesine olan sitemi herkesi gözyaşlarına boğacak! Ayşe teyze kızı ve bugüne kadar hiç görmediği damadı ile canlı yayında yüzleşecek! Onun yanına gitti başına gelmeyen kalmadı! İddiaların odağındaki Güler Aslan ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Ayşen 13 yıl önce neden evi terk etti? 13 yıldır nerede kiminle yaşadı? Ayşen konuşacak gerçekler ortaya çıkacak!


    Hüsniye ve Bahar'la ilgili son dakika gelişmesi "İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bırakıp gittiler...

    Onun yanına gitti başına gelmeyen kalmadı! İddiaların odağındaki Güler Aslan gelecek! Atv canlı yayınında büyük hesaplaşma!


    Bir evladın annesine olan sitemi herkesi gözyaşlarına boğacak! O satırlar Türkiye'yi derinden sarsacak.


    Ayşe teyze kızı ve bugüne kadar hiç görmediği damadı ile canlı yayında yüzleşecek!
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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Bir evladın annesine olan sitemi Türkiye'yi gözyaşlarına boğacak!