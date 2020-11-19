ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE! Bir evladın annesine olan sitemi Türkiye'yi gözyaşlarına boğacak!

12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) neler oluyor?
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