Star Tv ekranlarında sıra dışı olay örgüsüyle izleyici karşısına çıkan Fransız uyarlaması Menajerimi Ara dizisinde neler oluyor. Son dönemlerde büyük bir çıkış yakayalan ve oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimleri bulunduran Menajerimi Ara dizisi koronavirüs nedeniyle patır patır dökülüyor. Daha önce Ayşenül Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu'nun Kovid-19'a yakalandığının ortaya çıkmasının ardından, diziye konuk gelen İrem Derici'nin de coronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Menajerimi Ara dizisinden bir koronavirüs haberi daha geldi. Bu kez iş sıkıya alınacak ve o isimler setten uzaklaştırılacak. İşte detaylar...