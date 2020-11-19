Star Tv ekranlarında sıra dışı olay örgüsüyle izleyici karşısına çıkan Fransız uyarlaması Menajerimi Ara dizisinde neler oluyor. Son dönemlerde büyük bir çıkış yakayalan ve oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimleri bulunduran Menajerimi Ara dizisi koronavirüs nedeniyle patır patır dökülüyor. Daha önce Ayşenül Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu'nun Kovid-19'a yakalandığının ortaya çıkmasının ardından, diziye konuk gelen İrem Derici'nin de coronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Menajerimi Ara dizisinden bir koronavirüs haberi daha geldi. Bu kez iş sıkıya alınacak ve o isimler setten uzaklaştırılacak. İşte detaylar...
Pazar akşamları Star Tv'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisi koronavirüs engeline takıldı. Ay yapım imzalı dizi bu sezonun en çok beğenilen yapımları arasında yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması çekimleri durdurdu. Eroğlu ile birlikte dizide çaycıyı oynayan Bedir Bedir'in de virüsü kaptığı konuşuluyor.
Bir süre çekimlerine ara verilen dizide önce Peride karakterini oynayan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'nun koronavirüse yakalandığı duyulmuştu. Şamlıoğlu da sosyal medyadan bir açıklama yaparak hayranlarına ve sevenlerine durumu doğrulamış ve iyi olduğunu, tedavi gördüğünü söylemişti.
Ardından Deniz Can Aktaş'ın koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü, durumunun iyi olduğu medyaya yansıdı. Dizinin yapımcısı Ay Yapım tarafından ise sosyal medyada isim verilmeden setteki koronavirüs vakaları doğrulanmıştı.
Süreci tamamladığı için yakında sete çıkması planlanan Aktaş'ın oyuncu sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da durumdan etkilendi. Güzel yıldız korona test sonucu negatif çıkmasına rağmen önlem amaçlı yeni dizisi Son Yaz'ın setine çağrılmadı. Sancaktutan'ın 3 gün sonra bir kez daha test yapıldıktan sonra Son Yaz'ın çekimlerine başlayacağı öğrenildi.
Dicle rolüne hayat veren başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu hastalanınca senaryoda değişiklik yapıldı. Feris (Canan Ergüder) senaryo gereği Dicle'yi kovacak, onun yerine yeni bir asistan alacak. O karakeri de Ayşe Köksal canlandıracak. Ahsen Eroğlu da iyileştikten sonra yeniden sete dönecek.
MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?
'Call My Agent'ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkıyor. 'Menajerimi Ara' ismiyle Star'da yayınlanıyor. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılıyor.
Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans'ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.
MENAJERİMİ ARA KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI
Kıraç-Barış Falay
Feris-Canan Ergüder
Çınar-Fatih Artman
Peride-Ayşenil Şamlıoğlu
Dicle-Ahsen Eroğlu
Barış-Deniz Can Aktaş
Emrah-Semi Sırtıkkızıl
Gülin-Gamze Karaduman
Jülide-Nazlı Senem Ünal
Bekir-Bedir Bedir
Leyla-Pınar Ünsal
Mayda-Aslı Mavitan
Beren-Yaprak Medine
Meral-Buse Sinem İren
Ece-Duygu Şen
Aydın-İdeal Beran Kotan