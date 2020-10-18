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Demet Akalın 'makyajsızım' dedi herkes dudağını konuştu! 48 yaşındaki Demet Akalın'a ne oldu?

Demet Akalın 'makyajsızım' diyerek paylaştığı video magazin gündeminde yerini aldı. 1 çocuk annesi şarkıcı Demet Akalın, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Photoshop uygulamaları, bikinili fotoğrafları derken Demet Akalın bu kez estetik ile gündeme geldi. Daha önce yüzüne botoks yaptıran şarkıcı Demet Akalın, üst dudağına dolgu yaptırdı. Demet Akalın, 'makyajsızım' şeklindeki imalı sözleriyle hayranlarının karşısına çıktı.

18.10.2020 14:06 - Son Güncelleme: 18.10.2020 14:23
Demet Akalın 'makyajsızım' dedi herkes dudağını konuştu! 48 yaşındaki Demet Akalın'a ne oldu?

DUDAK DOLGUSU YAPTIRDI

Sosyal medyada sık sık gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, bu kez dudak botoksu ile dikkat çekti. Bu zamana kadar yalnızca yüzüne botoks yaptıran Demet Akalın, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.

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Demet Akalın 'makyajsızım' dedi herkes dudağını konuştu! 48 yaşındaki Demet Akalın'a ne oldu?

İşte Demet Akalın'ın 'makyajsızım' diyerek paylaştığı son hali ve ünlülerin makyajsız halleri...

Demet Akalın 'makyajsızım' dedi herkes dudağını konuştu! 48 yaşındaki Demet Akalın'a ne oldu?

SİNEM KOBAL

.Sinem Kobal, yazın son günlerinden bir fotoğrafını yayınladı. "Bu nasıl güzellik" diye yorum yapan takipçiler, ünlü oyuncuya birçok iltifatta bulundu.

Demet Akalın 'makyajsızım' dedi herkes dudağını konuştu! 48 yaşındaki Demet Akalın'a ne oldu?
Demet Akalın 'makyajsızım' dedi herkes dudağını konuştu! 48 yaşındaki Demet Akalın'a ne oldu?

BİRAN DAMLA YILMAZ

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