Demet Akalın 'makyajsızım' dedi herkes dudağını konuştu! 48 yaşındaki Demet Akalın'a ne oldu?

Demet Akalın 'makyajsızım' diyerek paylaştığı video magazin gündeminde yerini aldı. 1 çocuk annesi şarkıcı Demet Akalın, Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Photoshop uygulamaları, bikinili fotoğrafları derken Demet Akalın bu kez estetik ile gündeme geldi. Daha önce yüzüne botoks yaptıran şarkıcı Demet Akalın, üst dudağına dolgu yaptırdı. Demet Akalın, 'makyajsızım' şeklindeki imalı sözleriyle hayranlarının karşısına çıktı.