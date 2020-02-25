Haberler Galeri Magazin Demet Akalın boşandığı eşi Okan Kurt hakkında itirafta bulundu, herkes şoke oldu: 13 aydır...

Demet Akalın boşandığı eşi Okan Kurt hakkında itirafta bulundu, herkes şoke oldu: 13 aydır...

'Ala' şarkısıyla gündemde olan Deniz Seki, Demet Akalın, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Demet Akalın, özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Boşandığı eşi aynı zamanda kızı Hira'nın da babası olan Okan Kurt ile ilişkisine devam eden Demet Akalın'ın itirafı şoke etti.

25.02.2020 16:10 - Son Güncelleme: 25.02.2020 16:34
Demet Akalın boşandığı eşi Okan Kurt hakkında itirafta bulundu, herkes şoke oldu: 13 aydır...

Işın Karaca, Deniz Seki ve Cansu Kurtçu ile Alâ adındaki şarkıya düet yapan Demet Akalın, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Akalın boşandığı eşi Okan Kurt hakkında itirafta bulundu, herkes şoke oldu: 13 aydır...

Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Demet Akalın, Okan Kurt'la alakalı herkesi şaşırtan bir itirafta bulundu.

Demet Akalın boşandığı eşi Okan Kurt hakkında itirafta bulundu, herkes şoke oldu: 13 aydır...

Eşi Okan Kurt'un borçlarından dolayı evine haciz gelen ve sonrasında eşinden tek celsede boşanan Demet Akalın, şimdilerde sevgili olduğu Kurt'la yeniden evlenmeyeceğini söyledi.

Demet Akalın boşandığı eşi Okan Kurt hakkında itirafta bulundu, herkes şoke oldu: 13 aydır...

"13 AYDIR YALNIZ YATIYORUM"

Sunucuların evlilik soruları üzerine konuşan Akalın, "Ben bir daha evlenmem. Siz benden ne istiyorsunuz? 13 aydır yalnız yatıyorum. Odalarımız ayrı. İlişki ile alakalı değil, çocukla alakalı bir durum" dedi.

Demet Akalın boşandığı eşi Okan Kurt hakkında itirafta bulundu, herkes şoke oldu: 13 aydır...

"HİRA BABASIYLA UYUYOR"

Hira'ya sabah saatlerinde kendisinin baktığını söyleyen Akalın, akşam saatlerinde kızlarının bakımıyla Okan Kurt'un ilgilendiğini söyledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! Bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü!
Meğerse Çukur'un yıldızı Ezel dizisinde de oynamış! Bu görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düştü!