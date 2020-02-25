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Demet Akalın boşandığı eşi Okan Kurt hakkında itirafta bulundu, herkes şoke oldu: 13 aydır...

'Ala' şarkısıyla gündemde olan Deniz Seki, Demet Akalın, Işın Karaca ve Cansu Kurtçu Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Demet Akalın, özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Boşandığı eşi aynı zamanda kızı Hira'nın da babası olan Okan Kurt ile ilişkisine devam eden Demet Akalın'ın itirafı şoke etti.

25.02.2020 16:10 - Son Güncelleme: 25.02.2020 16:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





