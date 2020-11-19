Bir Zamanlar Çukurova 73. Bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. ATV'nin sevilen dizisinde Hünkar Yaman'ı öldüren Behice karakteri son bölümde kendi kendisini tuzağa düşerecek bir hata yaptı ve silahla vuruldu. Bu gelişme üzerine Bir Zamanlar Çukurova Behice öldü mü, diziden ayrıldı mı sorgulamaları başladı. Peki gerçekten Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı? Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşamki yeni bölümde belli olacak. İşte yaşananlar…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 73. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
"Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, Umudun inadına yaşandığı yer..."
Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice'yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır! Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan'ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir.
MÜJGAN BİR KEZ DAHA ZÜLEYHA'NIN KARŞISINDA!
Halası ile ilgili olan biten, Müjgan'ın yine gözünün dönmesine neden olur. Fikret ile dertleşir ama sonrasında gelişenler yine sakinleşmesine engel olur. Müjgan, Züleyha'ya hesap sormaya konağa gider! Demir ona engel olur! Karşısına itiraf mektubunu çıkarmak ister ama bu vesile ile mektubun çalındığından haberdar olacaktır!
DEMİR VE FEKELİ BİR KEZ DAHA KATİLİN PEŞİNE DÜŞER!
Behice'nin kaybolması ile başlayan olaylar, Fekeli ve Demir'i yine konuyu düşünmeye iter. İkisi de katili bulup, bir an önce cezasını vermek istiyordur ama ne Behice'ye ne başkasına karşı ellerinde en ufak bir ipucu yoktur. Çaresiz bekleyiş, Demir'in bir basın toplantısı düzenlemesine neden olur. Ancak bu basın toplantısı, Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar!
KONAĞIN YENİ HANIMI SEVDA MI?
Demir gitmesine izin vermeyince, Sevda'nın misafirliği de uzayacaktır. Ancak bu misafirlik ve Haminne'nin Sevda'yı küçük kızı zannetmeye devam etmesi, Saniye için hayatı gittikçe zorlaştırır. İkisi arasındaki gerginlik her an hissedilir hale gelir. Züleyha, Saniye'yi anlasa da, ona Sevda'ya bir şans tanımasını söyler.
GAFFUR'UN KABUSU BİTMİYOR! BİR KEZ DAHA BAŞI BÜYÜK BELADA!
Saniye'yi Sevda'ya karşı sakinleştirmek, çiftlikteki yerlerini kaybetmemek için çabalayan Gaffur yine başını belaya sokar! Demir'in gözünde yeniden yükselmesini sağlayacak çok önemli bir bilgi elde eder. Ancak bilgiyi ne Saniye'ye ne Demir'e iletemeden yine önce sakarlığı sonra boşboğazlığı ile kendini büyük bir derdin ortasında bulur!
ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?
7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Cümbüşü icat eden Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan Dermancıoğlu, sanat tarihi mezunu.
Şahika Tekand'ın Stüdyo Oyuncuları'nda eğitim alan Dermancıoğlu, yurt dışında katıldığı workshoplardan sonra Laçin Ceylan'dan ders aldı. Daha sonra ise Derya Alabora'nın konservatuvardaki derslerine katıldı.
Gaye Sökmen ajansına bağlı olarak çalışan Dermancıoğlu'nun oyunculuk hayatına başlaması ise tesadüf eseri oldu.
Doğum günü partisinde davetlilerden Gülse Birsel'in teklifiyle "Avrupa Yakası"nın 6'ncı sezonunun 163'üncü bölümünde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.
Ardından Demet Akbağ'ın "Sen Harikasın" dizisinde konuk oyunculuk yaptı.
Daha sonra çekimleri sadece bir gün süren uzun metraj komedi filmi olan "Moral Bozukluğu ve 31"de rol aldı.
Dermancıoğlu asıl çıkışını ise "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki Mukaddes karakteri ile yaptı.
Oyuncu Atv'de yayınlanan "Doksanlar" dizisinde rol aldı. Şimdi ise ATV'nin izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterini canlandırıyor.
Eski eşinden oyuncu olmasına karşı çıktığı için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı var.