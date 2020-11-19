GAFFUR'UN KABUSU BİTMİYOR! BİR KEZ DAHA BAŞI BÜYÜK BELADA!



Saniye'yi Sevda'ya karşı sakinleştirmek, çiftlikteki yerlerini kaybetmemek için çabalayan Gaffur yine başını belaya sokar! Demir'in gözünde yeniden yükselmesini sağlayacak çok önemli bir bilgi elde eder. Ancak bilgiyi ne Saniye'ye ne Demir'e iletemeden yine önce sakarlığı sonra boşboğazlığı ile kendini büyük bir derdin ortasında bulur!

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?



7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Cümbüşü icat eden Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunu olan Dermancıoğlu, sanat tarihi mezunu.

Şahika Tekand'ın Stüdyo Oyuncuları'nda eğitim alan Dermancıoğlu, yurt dışında katıldığı workshoplardan sonra Laçin Ceylan'dan ders aldı. Daha sonra ise Derya Alabora'nın konservatuvardaki derslerine katıldı.

Gaye Sökmen ajansına bağlı olarak çalışan Dermancıoğlu'nun oyunculuk hayatına başlaması ise tesadüf eseri oldu.

Doğum günü partisinde davetlilerden Gülse Birsel'in teklifiyle "Avrupa Yakası"nın 6'ncı sezonunun 163'üncü bölümünde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.