Haberler Galeri Magazin Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları açıkladı! "Ekmeğimi kazanmak için..."

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları açıkladı! "Ekmeğimi kazanmak için..."

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Aksaçlı karakteri ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 33. yeni bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanırken Cüneyt Arkın Instagram'da, film kazalarında aldığı yaraları açıklayan bir paylaşımda bulundu. 83 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

09.11.2020 13:41 - Son Güncelleme: 09.11.2020 14:03
Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları açıkladı! Ekmeğimi kazanmak için...

Kuruluş Osman dizisi ile setlere dönen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Cüneyt Arkın, son paylaşımında, yıllar içinde çektiği filmlerdeki kazalardan aldığı yaraların izlerini gösterdi. 83 yaşındaki sanatçı, paylaşımına, "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun" notunu düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları açıkladı! Ekmeğimi kazanmak için...

Oyuncunun paylaşımdaki bazı film kazaları ve yaraları şöyle:

• Battal Gazi'nin İntikamı filminde saçları yandı

• Kuşçu filminde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları açıkladı! Ekmeğimi kazanmak için...

• Vurgun filminde sağ dirseği ezildi

• Çıtkırıldım filminde kaşı yarıldı, göz kapakları kesildi

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları açıkladı! Ekmeğimi kazanmak için...

• Şafakta Son Kurşun filminde sol omuz kemiği kırıldı

• Malkoçoğlu filminde sol diz kapağı parçalandı

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları açıkladı! Ekmeğimi kazanmak için...

TAKDİR TOPLADI

Usta oyuncunun çok sayıda beğeni alan paylaşımına bazı takipçileri ise "Sizin hayatınız da bir film olmalı büyük usta", "Dublör kullananlar utansın üstadım", "Bizlere muhteşem eserler bırakmak için canını hiçe saydın, helal olsun", "Çok geçmiş olsun Türk sinemasına senin gibi bir oyuncu gelmez, yerin doldurulamaz" gibi yorumlar yaptı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar ortaya çıktı! Doğayla iç içe yaşıyor...
Yeşilçam filmi Hayat Sevince Güzel'in yakışıklı jönü Sertan Acar ortaya çıktı! Doğayla iç içe yaşıyor...