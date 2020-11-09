Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları açıkladı! "Ekmeğimi kazanmak için..."

TAKDİR TOPLADI

Usta oyuncunun çok sayıda beğeni alan paylaşımına bazı takipçileri ise "Sizin hayatınız da bir film olmalı büyük usta", "Dublör kullananlar utansın üstadım", "Bizlere muhteşem eserler bırakmak için canını hiçe saydın, helal olsun", "Çok geçmiş olsun Türk sinemasına senin gibi bir oyuncu gelmez, yerin doldurulamaz" gibi yorumlar yaptı.