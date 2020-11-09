Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı Cüneyt Arkın film kazalarında aldığı yaraları açıkladı! "Ekmeğimi kazanmak için..."
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Aksaçlı karakteri ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 33. yeni bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanırken Cüneyt Arkın Instagram'da, film kazalarında aldığı yaraları açıklayan bir paylaşımda bulundu. 83 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
Kuruluş Osman dizisi ile setlere dönen Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Cüneyt Arkın, son paylaşımında, yıllar içinde çektiği filmlerdeki kazalardan aldığı yaraların izlerini gösterdi. 83 yaşındaki sanatçı, paylaşımına, "Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim... Halkıma helal olsun" notunu düştü.
TAKDİR TOPLADI
Usta oyuncunun çok sayıda beğeni alan paylaşımına bazı takipçileri ise "Sizin hayatınız da bir film olmalı büyük usta", "Dublör kullananlar utansın üstadım", "Bizlere muhteşem eserler bırakmak için canını hiçe saydın, helal olsun", "Çok geçmiş olsun Türk sinemasına senin gibi bir oyuncu gelmez, yerin doldurulamaz" gibi yorumlar yaptı.