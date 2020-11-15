Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları oldukça dikkat çekiyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı yeni dizide daha pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Henüz tanıtımı yayınlanmayan dizinin hangi kanalda ekrana geleceği belli oldu. Yayın tarihi de şimdilik netleşmese de Seni Çok Bekledim dizi konusu, oyuncuları ve yayınlanacağı kanal araştırılmaya başlandı. Seni Çok Bekledim dizisine dair detayları haberimizde derledik.
ÖZCAN DENİZ'İN DİZİSİ HANGİ KANALDA?
Star TV'de yayınlanacak olan dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı ve tarihi de netleşmedi.
SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?
Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen dizide Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş iş adamı Kadir karakterine hayat verecek. İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?
Seni Çok Bekledim, Dnz Film yapımı, yönetmeliğini Şahin Altuğ'nun yaptığı, senaryosu Özcan Deniz tarafından kaleme alınan dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide ikiliye Durul Bazan, Selen Domaç, Yıldız Kültür, Ahmet Mekin, Caner Şahin, İlhan Şen, Türkü Turan, Mustafa Uğurlu eşlik ediyor.
İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?
İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralı'dır. Uzun yıllar Almanya'da kalmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara gelen sinema ve dizi oyuncusu İrem Helvacıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde, para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla Karadeniz'e sığınan, inatçı ve acısını içinde yaşayan Nefes karakterini canlandırıyor. İrem Helvacıoğlu, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.