Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncuları oldukça dikkat çekiyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı yeni dizide daha pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Henüz tanıtımı yayınlanmayan dizinin hangi kanalda ekrana geleceği belli oldu. Yayın tarihi de şimdilik netleşmese de Seni Çok Bekledim dizi konusu, oyuncuları ve yayınlanacağı kanal araştırılmaya başlandı. Seni Çok Bekledim dizisine dair detayları haberimizde derledik.