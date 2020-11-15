Her Çarşamba izleyiciler ekrana kilitleyen TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in farklı konusu, gerçek yaşanmışlık hikayesi, oyuncuları ile dikkat çekiyor. Ailecek keyifle izlenen dizi Zeynep ve Mehdi karakterlerinin hayatlarına odaklanıyor. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen diziyi henüz izlememiş olanlar ise Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir konusu nedir? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıkça yapıyor. Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in yer aldığı diziye ilişkin bilgileri derledik.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİ KONUSU NEDİR?
'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Demet Özdemir- Zeynep
İbrahim Çelikkol- Mehdi
Engin Hepileri- Faruk
Zuhal Gencer- Sakine
Nail Kırmızıgül- Ekrem
Senan Kara- Nermin
Naz Göktan- Emine
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabındaki gerçek hayat hikayesinden uyarlandı. Dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız isimli kitabından uyarlamadır.
DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?
Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir, bir röportajda babasıyla ilişkisi hakkında "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." demişti.
Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.
Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır.
Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır. Star TV'de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırmıştır.
Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmış olan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans
Ediyorsun filminde "Aysel" karakterini canlandırmıştır.
2018-2019 yıllarında Star Tv'de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide "Sanem" karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Ortadoğunun en prestijli ödül töreni Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.