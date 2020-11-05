Ayv'nin 3 sezondur reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da nefesler tutuldu... Bugün Hünkar Yaman'a veda vakti... Dizide canlandırdığı Hünkar Hanım karakteri ile izleyicilerin hafızasında büyük bir iz bırakan Vahide Perçin kimdir, nerelidir? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da Hünkar Yaman'ın vedası diziseverleri gözyaşlarına boğacak.
VAHİDE PERÇİN KİMDİR?
Vahide Perçin 13 Haziran 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Vahide Perçin'in ailesi Yunanistan'da İzmir'e yerleşmiştir. Üniversite eğitimini İktisat Fakültesi'nde almaya başlayan Vahide Perçin daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almaya başladı.
Tiyatro üzerine eğitim alan Vahide Perçin üniversite eğitimi aldığı esnada Altan Gördüm ile tanıştı.
1992 yılında üniversite eğitimi aldığı sırada hayatlarını birleştirmeye karar veren Altan Gördüm ve Vahide Perçin çifti 2013 yılında evliliklerini sonlandırdı. Çiftin Alize Gördüm adında bir kızları var. Vahide Perçin'in kızı da kendisi gibi oyuncu...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 71. BÖLÜM!
Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar.
Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur. Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.
GAFFUR HUĞLARDA SAKLANIYOR!
Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır. Hatip Ağa'yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir.
BEHİCE ŞEHİR KULÜBÜNDE DİKKAT DAĞITIYOR!
Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir!
Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.
ÇUKUROVA'DA HERKES BİRAZ YETİM KALDI!
Acı haber, Demir'i küçük bir çocuk gibi, çocukken saklandığı ağaç gölgesinde gözyaşlarına boğar! Konaktaki herkes onun gibi Hünkarlarını, analarını kaybetmiştir. Züleyha da yaşanan onca şeyden sonra, 'annelik duygusunda' buluşup birleştiği 'annesi'ni kaybetmenin üzüntüsü içindedir.
FEKELİ'NİN VE HAMİNNE'NİN GÖZYAŞLARINA YÜREK DAYANMAZ
Haminne'nin gözyaşları yürekleri dağlarken, 40 yıllık aşkına bir kez daha kavuşamadan, bu kez umudu bile kalmadan ayrılan Fekeli'nin acısı sanki herkesin acısını da bir kat daha arttırır!
Tüm husumetleri sona erdirmiş görünen acı haber, gözyaşları ve hıçkırıklar eşliğinde dalga dalga tüm Çukurova'ya yayılır. Kaderini değiştirdiği herkes, şimdi Hünkar'ın kaderini değiştiren katilin peşine düşecektir!