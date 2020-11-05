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Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı aşığı Uğur Güneş: "Vücudumda bayağı dikiş izi vardır"
Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı aşığı Uğur Güneş: "Vücudumda bayağı dikiş izi vardır"
İstanbul'un yakışıklı, mütevazı, iyi yürekli, çalışkan ve aşık delikanlısı Yılmaz Akkaya... Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Uğur Güneş, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. 3 sezondur Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, "Vücudumda bayağı dikiş izi vardır" sözleri ile dikkat çekti. İşte Vahide Perçin, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi güçlü isimlerle her perşembe reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı Yılmaz'ından çok özel açıklamalar...
05.11.2020 14:29
- Son Güncelleme: 05.11.2020 14:50
Bir Zamanlar Çukurova 71.yeni bölüm ile bu akşam Atv ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Nefeslerin tutulacağı yeni bölümde gözyaşlarıyla dolu sahneler yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 71. bölümde Vahide Gördüm'ün canlandırdığı Hünkar Yaman'a veda edilecek.
3 sezondur reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Usta isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol isimlerinden Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş de oyunculuklarıyla gönülleri kazandı.
Bir Zamanlar Çukurova'nın kavuşamayan aşıkları Hilal Altınbilek ile Uğur Güneş sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. İkilinin yaş farkı merak konusu oldu.
Reytingleriyle, hikayesiyle ve oyunculuk performanslarıyla son yılların en başarılı projelerinden birisinde bulunmanın şansını yaşayan Uğur Güneş, hayatının bilinmeyenleri ile en çok merak edilen isimlerden oldu.
İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'in samimi açıklamaları...