Haberler Galeri Magazin Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı aşığı Uğur Güneş: "Vücudumda bayağı dikiş izi vardır"

Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı aşığı Uğur Güneş: "Vücudumda bayağı dikiş izi vardır"

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı, iyi yürekli, çalışkan ve aşık delikanlısı Yılmaz Akkaya... Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen oyuncusu Uğur Güneş, özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. 3 sezondur Atv ekranlarında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, "Vücudumda bayağı dikiş izi vardır" sözleri ile dikkat çekti. İşte Vahide Perçin, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi güçlü isimlerle her perşembe reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yakışıklı Yılmaz'ından çok özel açıklamalar...

05.11.2020 14:29 - Son Güncelleme: 05.11.2020 14:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





