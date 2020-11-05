Uzun bir süredir tanıtımları heyecanla izlenen Alev Alev dizisi dikkat çeken oyuncu kadrosu ve konusuyla bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00'de Show TV ekranlarında merhaba diyor. Dizinin oyuncu kadrosunu ve konusu merak eden izleyiciler ise özellikle şu saatlerde arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Alev Alev oyuncuları kimlerdir? Alev Alev konusu nedir ve hangi diziden uyarlama? İşte oyuncu kadrosu

ALEV ALEV DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.