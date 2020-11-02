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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin saçını kısacık yaptı! 'Her haliyle güzel'

Bir Zamanlar Çukurova'nın 70. bölüm dizinin ana karakterlerinden Hünkar Yaman'ın öldürülmesi ile sona erdi! Çukurova'da herkesin kaderini değiştiren oyunu başlatan Hünkar, oyunlarını ortaya çıkardığı Behice'nin bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Vahide Perçin imaj değişikliğine gitti. Perçin'in kısacık saçlı haline, 'Her haliyle güzel' yorumları yapıldı. İşte sosyal medyada gündem olan Vahide Perçin'in yıllar içindeki değişimi ve ünlülerin değişimleri...

02.11.2020 14:39 - Son Güncelleme: 02.11.2020 14:51
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin saçını kısacık yaptı! 'Her haliyle güzel'

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesine damga vurdu! Üçüncü sezonunda atv ekranında suların hiç durulmadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', bu defa zamanı durduran bir görüntü ile sona erdi. Hünkar, Behice'nin bıçak darbeleri ile yere yığıldı!

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin saçını kısacık yaptı! 'Her haliyle güzel'

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman karakteri ile karşımıza çıkan oyuncu, diziden ayrıldıktan sonra imaj değişikliğine gitti. Güzel uzun saçlarıyla dikkat çeken oyuncu, kısa saçlı hali ile sosyal medyada dikkat çekti. İşte gençliğinden şimdiki haline Vahide Perçin ve ünlülerin değişimleri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin saçını kısacık yaptı! 'Her haliyle güzel'

HADİSE

Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin saçını kısacık yaptı! 'Her haliyle güzel'
Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin saçını kısacık yaptı! 'Her haliyle güzel'

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