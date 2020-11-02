Bir Zamanlar Çukurova'nın Hünkar'ı Vahide Perçin saçını kısacık yaptı! 'Her haliyle güzel'

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesine damga vurdu! Üçüncü sezonunda atv ekranında suların hiç durulmadığı 'Bir Zamanlar Çukurova', bu defa zamanı durduran bir görüntü ile sona erdi. Hünkar, Behice'nin bıçak darbeleri ile yere yığıldı!